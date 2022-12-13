"По крошке, как голубям". Оккупант рассказал, как их кормят на передовой – перехват ГУР

В разговоре женщина ругает оккупанта за то, что он пьет алкоголь, тот ей отвечает, что им его негде взять.

"Сегодня парни пошли за 15 км в магазин за хлебом. У нас хлеба нет ни х...я", – говорит он.

По словам оккупанта, им завезли еды якобы на три дня, но такое количество людей эту еду съедает за один раз. Поэтому они пошли и убили корову.

"А так крупы, хлеба привезли, короче, три буханки на 30 человек белого хлеба. Мы по куску себе отрезали на семь человек – и все, больше нет", – говорит он.

Собеседница уточняет: "По крошке, как голубям?"

Оккупант рассказывает, что по его позициям регулярно стреляют украинские силы обороны.

"Вчера вертолеты даже работали. А нам тогда еще, когда мы только приехали, говорят: "Если видите "вертушки" – значит, скоро начнется пи...здец", – говорит он.

Также оккупант рассказал, что его сослуживцы ели у местных и отравились. Он настаивает, что у местных жителей нельзя ничего брать.