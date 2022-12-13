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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"По крошке, как голубям". Оккупант рассказал, как их кормят на передовой – перехват ГУР

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Оккупанты заявляют, что им не хватает еды
Оккупанты заявляют, что им не хватает еды
Фото: EPA

Российский военный рассказал в беседе с родственниками об обеспечении армии на боевых позициях. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины 12 декабря в Facebook.

В разговоре женщина ругает оккупанта за то, что он пьет алкоголь, тот ей отвечает, что им его негде взять.

"Сегодня парни пошли за 15 км в магазин за хлебом. У нас хлеба нет ни х...я", – говорит он.

По словам оккупанта, им завезли еды якобы на три дня, но такое количество людей эту еду съедает за один раз. Поэтому они пошли и убили корову.

"А так крупы, хлеба привезли, короче, три буханки на 30 человек белого хлеба. Мы по куску себе отрезали на семь человек – и все, больше нет", – говорит он.

Собеседница уточняет: "По крошке, как голубям?"

Оккупант рассказывает, что по его позициям регулярно стреляют украинские силы обороны.

"Вчера вертолеты даже работали. А нам тогда еще, когда мы только приехали, говорят: "Если видите "вертушки" – значит, скоро начнется пи...здец", – говорит он.

Также оккупант рассказал, что его сослуживцы ели у местных и отравились. Он настаивает, что у местных жителей нельзя ничего брать.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/841936783682434/

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. С тех пор по 12 декабря потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, составили около 94 760 человек личного состава.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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