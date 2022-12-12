"Лучше бы мы передали их США". В ГУР МО рассказали, что Россия использует в войне принадлежавшие Украине бомбардировщики и ракеты

Как пояснил Скибицкий, разведчики после обстрелов начали обнаруживать дозвуковые крылатые ракеты Х-55, которые были изготовлены в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки. В выпущенных по Украине ракетах боеголовка была изъята и вместо нее добавлен имитатор, чтобы замаскировать факт того, что она не несет полезной нагрузки. Речь идет уже о трех таких случаях (одна ракета – в октябре и две – в ноябре), пишет The New York Times.

Украинская разведка, к тому же, определила, что эти ракеты были изготовлены на украинском оружейном заводе (его название издание не приводит).

По словам представителя ГУР МО, ракеты, вероятнее всего, были частью оружия, которое Украина передала России еще в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.

Отмечается, что во время массированного обстрела Россия использует украинские ракеты в качестве "приманки" – ложной цели, чтобы заставить Украину применить против них средства ПВО во время обстрела. "Насытив" ПВО ложными целями, после ее срабатывания российские бомбардировщики запускают более современные ракеты с действующими боеголовками.

Скибицкий отмечает, что в свое время России были переданы не только Х-55, но и все баллистические ракеты. Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 также были переданы.

"Сейчас с этих бомбардировщиков они применяют против нас ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы их передали США", – подытожил Скибицкий.

18 ноября военный портал Defense Express сообщил, что в одной из российских ракет Х-55, сбитой 17 ноября над Киевом, вместо рабочей боеголовки был размещен имитатор ядерной боевой части. По данным журналистов, это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России находится на критически низком уровне.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что есть разные объяснения таких действий РФ. "Версий есть много. Возможно, действительно заканчиваются. Возможно, запускают их как ложные цели. Вопросы есть разные по поводу этого", – заявил он.

В Пентагоне считают, что РФ использует крылатые ракеты с имитатором ядерного заряда, чтобы ослабить украинскую ПВО.