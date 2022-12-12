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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лучше бы мы передали их США". В ГУР МО рассказали, что Россия использует в войне принадлежавшие Украине бомбардировщики и ракеты

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Стратегические бомбардировщики Ту-160 когда-то базировались в Украине, но в итоге достались России
Стратегические бомбардировщики Ту-160 когда-то базировались в Украине, но в итоге достались России
Фото: depositphotos.com

Россия использует при массированных обстрелах Украины крылатые ракеты Х-55, переданные Украиной в рамках Будапештского меморандума, и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые также ранее принадлежали Украине. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадим Скибицкий рассказал в интервью The New York Times, опубликованном 12 декабря.

Как пояснил Скибицкий, разведчики после обстрелов начали обнаруживать дозвуковые крылатые ракеты Х-55, которые были изготовлены в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки. В выпущенных по Украине ракетах боеголовка была изъята и вместо нее добавлен имитатор, чтобы замаскировать факт того, что она не несет полезной нагрузки. Речь идет уже о трех таких случаях (одна ракета – в октябре и две – в ноябре), пишет The New York Times.

Украинская разведка, к тому же, определила, что эти ракеты были изготовлены на украинском оружейном заводе (его название издание не приводит).

По словам представителя ГУР МО, ракеты, вероятнее всего, были частью оружия, которое Украина передала России еще в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.

Отмечается, что во время массированного обстрела Россия использует украинские ракеты в качестве "приманки" – ложной цели, чтобы заставить Украину применить против них средства ПВО во время обстрела. "Насытив" ПВО ложными целями, после ее срабатывания российские бомбардировщики запускают более современные ракеты с действующими боеголовками.

Скибицкий отмечает, что в свое время России были переданы не только Х-55, но и все баллистические ракеты. Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 также были переданы.

"Сейчас с этих бомбардировщиков они применяют против нас ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы их передали США", – подытожил Скибицкий.

18 ноября военный портал Defense Express сообщил, что в одной из российских ракет Х-55, сбитой 17 ноября над Киевом, вместо рабочей боеголовки был размещен имитатор ядерной боевой части. По данным журналистов, это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России находится на критически низком уровне.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что есть разные объяснения таких действий РФ. "Версий есть много. Возможно, действительно заканчиваются. Возможно, запускают их как ложные цели. Вопросы есть разные по поводу этого", – заявил он.

В Пентагоне считают, что РФ использует крылатые ракеты с имитатором ядерного заряда, чтобы ослабить украинскую ПВО.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. 

В обмен Украина, обладавшая на тот момент третьим в мире ядерным арсеналом, отказалась от своего ядерного статуса – на территории страны не осталось ни ядерных боеголовок, ни средств их доставки.

Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Часть имевшихся у Украины крылатых ракет Х-22 и Х-55 РФ получила в рамках Будапештского меморандума. Впоследствии Украина передала России восемь самолетов Ту-160, три самолета Ту-95МС и 575 крылатых ракет Х-55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн, писал российский "Коммерсантъ".

Комментируя в 2015 году эту сделку, секретарь СНБО Украины Алексей Турчинов отмечал, что бомбардировщики "отдали за бесценок, списывая искусственные газовые долги", писало агентство УНИАН.

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