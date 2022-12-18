ГУР Минобороны: 1,2 млн человек воспользовались ресурсами проекта "Хочу жить". Они изучают возможность сдаться в плен для себя или родных

"Можем некоторые цифры, в принципе, анализировать. Более 1 млн человек, 1,2 млн воспользовались информационными ресурсами проекта "Хочу жить". Львиная доля из них – люди, находящиеся на территории так называемой РФ. Это пока не прямые обращения, но это люди, которые изучают возможность для себя или для своих родных сохранить жизнь в кровавой несправедливой войне России, российских оккупантов, Путина против Украины. Каждый день примерно 100+ обращений, контактов разных. Это чат-боты, консультационная горячая линия, другие инструменты. Активно обращаются", – сказал он.
По словам Юсова, в ГУР Минобороны не комментируют количество обращений по соображениям безопасности.
"Но результаты есть. Они весомые и касаются и отдельных рашистов, которые сдаются в плен, и целых подразделений. Это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя самую большую активность проявляют частично мобилизованные так называемые. То есть это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине, зачем они здесь оказываются, которые в большинстве своем к этому не готовы, в первую очередь – в плане мотивации", – заявил представитель ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября информировал о запуске проекта "Хочу жить". Горячая линия проекта работает круглосуточно, звонки россиян с вопросами о сдаче в плен принимают по номерам +38-066- -580-34-98, +38-093-119-29-84. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на 20 сентября российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, более 66,6 тыс. человек личного состава. Потери стали причиной объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.