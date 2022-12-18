ГУР Минобороны: 1,2 млн человек воспользовались ресурсами проекта "Хочу жить". Они изучают возможность сдаться в плен для себя или родных

"Можем некоторые цифры, в принципе, анализировать. Более 1 млн человек, 1,2 млн воспользовались информационными ресурсами проекта "Хочу жить". Львиная доля из них – люди, находящиеся на территории так называемой РФ. Это пока не прямые обращения, но это люди, которые изучают возможность для себя или для своих родных сохранить жизнь в кровавой несправедливой войне России, российских оккупантов, Путина против Украины. Каждый день примерно 100+ обращений, контактов разных. Это чат-боты, консультационная горячая линия, другие инструменты. Активно обращаются", – сказал он.

По словам Юсова, в ГУР Минобороны не комментируют количество обращений по соображениям безопасности.

"Но результаты есть. Они весомые и касаются и отдельных рашистов, которые сдаются в плен, и целых подразделений. Это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя самую большую активность проявляют частично мобилизованные так называемые. То есть это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине, зачем они здесь оказываются, которые в большинстве своем к этому не готовы, в первую очередь – в плане мотивации", – заявил представитель ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября информировал о запуске проекта "Хочу жить". Горячая линия проекта работает круглосуточно, звонки россиян с вопросами о сдаче в плен принимают по номерам +38-066- -580-34-98, +38-093-119-29-84. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей.