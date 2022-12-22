В Генштабе ВСУ подсчитали, сколько оккупантов убито в результате удара ВСУ по аэродрому в Каховке

В ВСУ добавили, что на аэродроме также уничтожено до 20 единиц российской военной техники разного типа.

Впервые об ударе по аэродрому в Каховке Генштаб ВСУ заявил в сводке за 21 декабря. Сообщалось, что там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО (самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. – "ГОРДОН"), а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы.