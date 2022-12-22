В Генштабе ВСУ подсчитали, сколько оккупантов убито в результате удара ВСУ по аэродрому в Каховке

В ВСУ добавили, что на аэродроме также уничтожено до 20 единиц российской военной техники разного типа.
Впервые об ударе по аэродрому в Каховке Генштаб ВСУ заявил в сводке за 21 декабря. Сообщалось, что там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО (самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. – "ГОРДОН"), а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы.
Потери российских войск в Украине с 24 февраля по 22 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 100 400 человек личного состава убитыми. Также российские оккупанты потеряли 3003 танка, 5981 боевую бронированную машину, 413 РСЗО, 212 средств ПВО, 4615 единиц автомобильной техники и автоцистерн и другую технику.