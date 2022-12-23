ВСУ сбили на востоке два российских беспилотника – Игнат

"Сегодня Воздушные силы на восточном направлении сбили два БПЛА. Предварительно, это "Орлан-10", – сказал Игнат.

Он отметил, что беспилотники сбили утром и в обед.

"Противник не прекращает вести воздушную разведку именно этими БПЛА, которые являются очень опасными в плане сбора информации в режиме реального времени", – заявил спикер.

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