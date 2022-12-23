ВСУ сбили на востоке два российских беспилотника – Игнат

"Сегодня Воздушные силы на восточном направлении сбили два БПЛА. Предварительно, это "Орлан-10", – сказал Игнат.
Он отметил, что беспилотники сбили утром и в обед.
"Противник не прекращает вести воздушную разведку именно этими БПЛА, которые являются очень опасными в плане сбора информации в режиме реального времени", – заявил спикер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 декабря, составили около 100 950 военных, 3005 танков, 283 самолета, 267 вертолетов, 1698 беспилотников оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".