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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили на востоке два российских беспилотника – Игнат

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Игнат: Противник не прекращает вести воздушную разведку БПЛА "Орлан-10"
Игнат: Противник не прекращает вести воздушную разведку БПЛА "Орлан-10"
Фото: mediacenter.org.ua

Украинские военные 23 декабря сбили два российских беспилотника. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона, трансляцию вел канал ICTV.

"Сегодня Воздушные силы на восточном направлении сбили два БПЛА. Предварительно, это "Орлан-10", – сказал Игнат.

Он отметил, что беспилотники сбили утром и в обед.

"Противник не прекращает вести воздушную разведку именно этими БПЛА, которые являются очень опасными в плане сбора информации в режиме реального времени", – заявил спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 декабря, составили около 100 950 военных, 3005 танков, 283 самолета, 267 вертолетов, 1698 беспилотников оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери армии России, Юрий Игнат
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