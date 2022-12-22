Путин заявил, что цель России – "закончить войну". И не смог с первого раза выговорить слово "маховик"

Запись этого фрагмента пресс-подхода обнародовало агентство ТАСС.

Путин сказал, что "все это началось с 2014 года", когда в Украине произошла Революция достоинства. Революцию он назвал "госпереворотом, спровоцированным теми же Штатами, когда пирожки там раздавали на Майдане".

"Но наша цель – не раскручивать этот меховик... маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться, – заявил глава Кремля. – Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается того, что и как происходит, – ну... я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий на Украине ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет".