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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что цель России – "закончить войну". И не смог с первого раза выговорить слово "маховик"

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Путин: Интенсификация боевых действий на Украине ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет
Путин: Интенсификация боевых действий на Украине ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 22 декабря, общаясь с российскими СМИ, заявил, что РФ стремится к завершению войны (и назвал войну войной, а не "спецоперацией").

Запись этого фрагмента пресс-подхода обнародовало агентство ТАСС

Путин сказал, что "все это началось с 2014 года", когда в Украине произошла Революция достоинства. Революцию он назвал "госпереворотом, спровоцированным теми же Штатами, когда пирожки там раздавали на Майдане".  

"Но наша цель – не раскручивать этот меховик... маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться, – заявил глава Кремля. – Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается того, что и как происходит, – ну... я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий на Украине ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет".

Контекст:

Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". К 22 декабря, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ составили около 100 400 человек личного состава убитыми.

Путин начал войну и именно он может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины, подчеркивал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, вторжение, Революция достоинства, война России против Украины, потери армии России
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