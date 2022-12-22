Дания выделила Украине $43 млн на оружие и снаряжение

"Борьба Украины за свободу– это также наша и европейская борьба за свободу. Поэтому правительство вместе с партиями в датском парламенте решили пожертвовать дополнительно 300 млн датских крон Украины",– заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.
Он подчеркнул, что датское правительство и дальше будет оказывать поддержку украинцам, в частности, гуманитарную, финансовую и военную.
По информации оборонного ведомства Дании средства выделят из бюджета министерства обороны и передадут International Fund for Ukraine, который возглавляет Великобритания.
По состоянию на октябрь, как сообщило министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн). Обновленных данных ведомство не публиковало.
International Fund for Ukraine был создан в августе, его возглавила Великобритания. Доноры фонда договорились оказывать Украине помощь по четырем направлениям: постоянное долгосрочное финансирование, производство вооружений, в частности артиллерии и боеприпасов, подготовка украинских солдат и разминирование.
По состоянию на 20 декабря, по данным министерства обороны Великобритании, в фонд поступило £500 млн ($600 млн). "Он только что завершил первый раунд приема заявок на оборудование, которое мы планируем быстро закупить для Украины в новом году", – сказано в сообщении.