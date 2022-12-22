Дания выделила Украине $43 млн на оружие и снаряжение

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заверил, что его страна и дальше будет оказывать поддержку украинцам Фото: fmn.dk

"Борьба Украины за свободу– это также наша и европейская борьба за свободу. Поэтому правительство вместе с партиями в датском парламенте решили пожертвовать дополнительно 300 млн датских крон Украины",– заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Он подчеркнул, что датское правительство и дальше будет оказывать поддержку украинцам, в частности, гуманитарную, финансовую и военную.

По информации оборонного ведомства Дании средства выделят из бюджета министерства обороны и передадут International Fund for Ukraine, который возглавляет Великобритания.

По состоянию на октябрь, как сообщило министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн). Обновленных данных ведомство не публиковало.