В G7 официально заявили о готовности выделить Украине $32 млрд финансовой помощи в 2023 году

В документе говорится, что "семерка" непреклонно предана поддержке Украины вместе с международным сообществом.
"Сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической помощи в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины", – говорится в заявлении.
Там отмечается, что в завершающемся году "Группа семи" мобилизовала в общей сложности $32,7 млрд бюджетной помощи Киеву. $32 млрд, предусмотренные на 2023 год, будут включать:
Министры финансов отмечают, что Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.
"Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенности и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику. Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, по бюджетной и экономической помощи в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в сфере развития и поддержке на ранней стадии восстановления", – написано в совместном заявлении.
Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.
По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.
В 2023 году Еврокомиссия планирует выделить Украине до €18 млрд.