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В G7 официально заявили о готовности выделить Украине $32 млрд финансовой помощи в 2023 году

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Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо заявили министры финансов "Большой семерки"
Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо – заявили министры финансов "Большой семерки"
Фото: ЕРА

Страны G7 продолжат в 2023 году компенсировать недостаток средств в государственном бюджете Украины, вызванный агрессией России. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов стран "Большой семерки", опубликованном 22 декабря на сайте министерства финансов ФРГ.

В документе говорится, что "семерка" непреклонно предана поддержке Украины вместе с международным сообществом.

"Сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической помощи в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины", – говорится в заявлении.

Там отмечается, что в завершающемся году "Группа семи" мобилизовала в общей сложности $32,7 млрд бюджетной помощи Киеву. $32 млрд, предусмотренные на 2023 год, будут включать:

  • 18 млрд от Евросоюза, включающие гранты от конкретных стран для покрытия процентных расходов;
  • пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена;
  • $500 млн в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка по гарантиям Великобритании;
  • 115 млн канадских долларов ($84,3 млн) возвращенных Украине тарифных поступлений от импорта из России и Беларуси.

Министры финансов отмечают, что Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.

"Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенности и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику. Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, по бюджетной и экономической помощи в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в сфере развития и поддержке на ранней стадии восстановления", – написано в совместном заявлении.

Контекст:

Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю  платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

В 2023 году Еврокомиссия планирует выделить Украине до €18 млрд

Теги: госбюджет, Большая семерка, финансовая помощь, война России против Украины, макрофинансовая помощь
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