В G7 официально заявили о готовности выделить Украине $32 млрд финансовой помощи в 2023 году

В документе говорится, что "семерка" непреклонно предана поддержке Украины вместе с международным сообществом.

"Сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической помощи в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины", – говорится в заявлении.

Там отмечается, что в завершающемся году "Группа семи" мобилизовала в общей сложности $32,7 млрд бюджетной помощи Киеву. $32 млрд, предусмотренные на 2023 год, будут включать:

€ 18 млрд от Евросоюза, включающие гранты от конкретных стран для покрытия процентных расходов;

18 млрд от Евросоюза, включающие гранты от конкретных стран для покрытия процентных расходов; пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена;

$500 млн в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка по гарантиям Великобритании;

115 млн канадских долларов ($84,3 млн) возвращенных Украине тарифных поступлений от импорта из России и Беларуси.

Министры финансов отмечают, что Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.

"Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенности и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику. Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, по бюджетной и экономической помощи в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в сфере развития и поддержке на ранней стадии восстановления", – написано в совместном заявлении.