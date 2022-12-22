Конгресс США может утвердить новый пакет помощи Украине на $45 млрд в ближайшие двое суток

"Вы посещаете нас в то время, когда Конгресс готовит очередной важный раунд безопасности, гуманитарной и экономической помощи. Надеюсь, в течение 48 часов это произойдет", – сказала она.
Спикер Палаты представителей также приветствовала решение президента США Джо Байдена о предоставлении Украине ЗРК Patriot, дополнительных HIMARS и другой важной военной помощи.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд (это сумма без учета объявленного сегодня пакета военной помощи на $1,85 млрд).
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.