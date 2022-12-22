Конгресс США может утвердить новый пакет помощи Украине на $45 млрд в ближайшие двое суток

Зеленский встретился с Пелоси во время визита в США Фото: president.gov.ua

"Вы посещаете нас в то время, когда Конгресс готовит очередной важный раунд безопасности, гуманитарной и экономической помощи. Надеюсь, в течение 48 часов это произойдет", – сказала она.

Спикер Палаты представителей также приветствовала решение президента США Джо Байдена о предоставлении Украине ЗРК Patriot, дополнительных HIMARS и другой важной военной помощи.