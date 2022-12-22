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Конгресс США может утвердить новый пакет помощи Украине на $45 млрд в ближайшие двое суток

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Зеленский встретился с Пелоси во время визита в США
Зеленский встретился с Пелоси во время визита в США
Фото: president.gov.ua

В течение ближайших двух суток Конгресс США может утвердить новый пакет помощи Украине на $45 млрд. Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, ее цитирует пресс-служба ОП.

"Вы посещаете нас в то время, когда Конгресс готовит очередной важный раунд безопасности, гуманитарной и экономической помощи. Надеюсь, в течение 48 часов это произойдет", – сказала она.

Спикер Палаты представителей также приветствовала решение президента США Джо Байдена о предоставлении Украине ЗРК Patriot, дополнительных HIMARS и другой важной военной помощи.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд (это сумма без учета объявленного сегодня пакета военной помощи на $1,85 млрд).

В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, Владимир Зеленский, финансовая помощь, Patriot, Нэнси Пелоси, HIMARS
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