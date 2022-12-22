Яценюк: Помогая Украине, США инвестируют в собственную безопасность

Яценюк: После того, как Россия развязала войну против Украины, Украина начала демилитаризировать РФ Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

По его словам, накануне в Вашингтоне президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский послали четкий месседж всему миру, что американская сторона будет с Украиной до победного конца.

"Мы боремся за свою независимость. Но мы защищаем также ценности свободного мира и, собственно, защищаем страны – члены НАТО… После того, как Россия развязала войну против Украины, Украина начала демилитаризировать РФ. И король оказался голым – имею в виду [президента РФ Владимира] Путина", – сказал Яценюк.

Он считает, что Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

"Взглянем на историю Республиканской партии. Если республиканцы стоят на защите демократии, они точно будут на правильной стороне. Я уверен, что у Украины будет поддержка обеих партий. Иначе кто тогда будет лидером свободного мира в этом безумном мире, если республиканцы, например, отступят и не будут поддерживать Украину? В таком случае это была бы победа не только для Путина. Это была бы победа для Путина и всех диктаторов и автократов, для Китая, для всех, кто хочет подорвать мировой порядок", – подчеркнул экс-премьер.