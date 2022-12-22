Яценюк: Помогая Украине, США инвестируют в собственную безопасность

По его словам, накануне в Вашингтоне президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский послали четкий месседж всему миру, что американская сторона будет с Украиной до победного конца.
"Мы боремся за свою независимость. Но мы защищаем также ценности свободного мира и, собственно, защищаем страны – члены НАТО… После того, как Россия развязала войну против Украины, Украина начала демилитаризировать РФ. И король оказался голым – имею в виду [президента РФ Владимира] Путина", – сказал Яценюк.
Он считает, что Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе США.
"Взглянем на историю Республиканской партии. Если республиканцы стоят на защите демократии, они точно будут на правильной стороне. Я уверен, что у Украины будет поддержка обеих партий. Иначе кто тогда будет лидером свободного мира в этом безумном мире, если республиканцы, например, отступят и не будут поддерживать Украину? В таком случае это была бы победа не только для Путина. Это была бы победа для Путина и всех диктаторов и автократов, для Китая, для всех, кто хочет подорвать мировой порядок", – подчеркнул экс-премьер.
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.
В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.
В Белом доме Зеленский провел встречу с Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
Как указал Байден, США вместе с союзниками сосредоточили оказание военной помощи Украине на четырех пунктах. При этом передача систем Patriot Украине – это не эскалация, считает глава Белого дома.
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".