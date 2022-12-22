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Республиканцам понравился Зеленский, но они все равно будут требовать финансового аудита помощи США – Politico

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Зеленский выступил в Конгрессе США 21 декабря
Зеленский выступил в Конгрессе США 21 декабря
Фото: EPA

Две партии американского парламента – и Демократическая, и Республиканская – хорошо восприняли выступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале Politico, опубликованном 21 декабря.

Но, несмотря на в основном "теплый прием", несколько законодателей-республиканцев, в том числе те, кто должны занять высшие руководящие должности, еще не готовы взять на себя обязательство сохранить финансирование Украины в следующем году, говорится в материале. Представитель от Республиканской партии Стив Скализ сказал изданию Politico, что есть опасения, "пойдут ли деньги по назначению". Он добавил, что доллары налогоплательщиков, которые идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу, "заслуживает пристального внимания". На вопрос, продолжит ли Палата представителей поддерживать Украину в следующем году, Скализ сказал: "Мы выразили заинтересованность в том, чтобы деньги были тщательно изучены".

В то же время в целом на конференции представители Республиканской партии заявили, что поддерживают Зеленского, его армию и украинский народ в борьбе против агрессии России. Но, по их словам, аудит средств необходим, учитывая, что Украина "борется с коррупцией".

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, который приезжал в Украину в июле этого года, заявил, что речь Зеленского в Конгрессе США 21 декабря, была одной из "самых вдохновляющих, которую он когда-либо видел".

"Они не просят американских солдат вести боевые действия  они просят предоставить оружие и экономическую помощь, чтобы они могли продолжать сражаться. Победа Украины – это наша победа. Господи, благослови Украину!" – написал он в Twitter.

В то же время консервативные члены партии не удержались от скепсиса по поводу поддержки дополнительного финансирования, отметило Politico.

Член Палаты представителей, республиканец Уоррен Дэвидсон заявил: "Мы должны сосредоточиться на сдерживании войны, а не на ее расширении". Что касается его поддержки увеличения финансирования Украины, то он сказал: "Без шансов". Кроме того, республиканец потребовал назначить инспектора, чтобы выяснить, что "они сделали со всеми деньгами, которые США им уже отправили".

Кроме того, журналисты заметили, что представители республиканцев Лорен Боберт и Мэтт Гетц не встали во время аплодисментов Зеленскому. Они продолжили сидеть и смотрели в телефоны, отметило Independent.

ВИДЕО
Видео: The Independent / YouTube

В Twitter Гетц написал, что Зеленского "можно похвалить" за то, что он поставил свою страну "на первое место".

о американские политики, которые удовлетворяют его просьбы, не желают делать то же самое для своей страны", – написал он.

В начале декабря республиканцы поддержали резолюцию, которую инициирует член партии Марджори Тейлор Грин, об аудите военной помощи, выделяемой Украине США. Как только в 2023 году большинство в Палате представителей займут республиканцы, инициатива будет вынесена на рассмотрение.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

Конгресс США согласовал предоставление Украине не менее $800 млн дополнительной помощи в области безопасности в следующем году, написало агентство Reuters со ссылкой на обнародованный законопроект о национальной обороне США на 2023 финансовый год.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы.

Теги: США, Украина, коррупция, демократия, Конгресс США, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Республиканская партия, Демократическая партия, Палата представителей
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