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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пелоси: Зеленский вдохновил Конгресс своим выступлением

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В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами
В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами
Фото: Nancy Pelosi / Twitter

Вчерашнее выступление президента Украины Владимира Зеленского вдохновило членов Конгресса США. Об этом 22 декабря в Twitter написала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Вчера вечером Владимир Зеленский выступил с обращением к Конгрессу о решимости украинского народа и вдохновил нас своим посланием о единстве, мужестве и стойкости перед лицом российской агрессии", – отметила Пелоси.

Она также подчеркнула, что, защищая свою демократию, украинцы "борются за демократию везде".

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.

В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.

В конце выступления президент передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, Зеленскому в ответ подарили флаг США.

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Теги: США, Украина, Конгресс США, переговоры, Владимир Зеленский, Нэнси Пелоси
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