Пелоси: Зеленский вдохновил Конгресс своим выступлением

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами Фото: Nancy Pelosi / Twitter

"Вчера вечером Владимир Зеленский выступил с обращением к Конгрессу о решимости украинского народа и вдохновил нас своим посланием о единстве, мужестве и стойкости перед лицом российской агрессии", – отметила Пелоси.

Она также подчеркнула, что, защищая свою демократию, украинцы "борются за демократию везде".