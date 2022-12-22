Пелоси: Зеленский вдохновил Конгресс своим выступлением

"Вчера вечером Владимир Зеленский выступил с обращением к Конгрессу о решимости украинского народа и вдохновил нас своим посланием о единстве, мужестве и стойкости перед лицом российской агрессии", – отметила Пелоси.
Она также подчеркнула, что, защищая свою демократию, украинцы "борются за демократию везде".
Last night, @ZelenskyyUa delivered an address to Congress about the determination of the Ukrainian people and inspired us with his message of unity, courage & resilience in the face of Russian aggression.— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 22, 2022
In defending their Democracy, they are fighting for Democracy everywhere. pic.twitter.com/IyW8ZRATx5
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.
В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.
Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.
В конце выступления президент передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, Зеленскому в ответ подарили флаг США.
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".