Зеленский, возвращаясь в Украину, встретился с президентом Польши

"Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", – написал он и и поблагодарил Дуду за поддержку Украины.
В Офисе президента Украины добавили, что встреча состоялась в Жешуве.
"Лидеры обсудили стратегические планы, повестку дня двусторонних отношений и взаимодействия на международном уровне в следующем году. Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, чрезвычайно важных, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены выехать из Украины, спасаясь от войны", – сообщили в ОП.
Зеленский опубликовал короткое видео, на котором показано, как его встречали в аэропорту, и момент приветствия с Дудой.
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.
В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.
В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
Как указал Байден, США вместе с союзниками сосредоточили оказание военной помощи Украине на четырех пунктах. При этом передача систем Patriot Украине – это не эскалация, считает глава Белого дома.
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".