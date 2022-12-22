Зеленский, возвращаясь в Украину, встретился с президентом Польши

Зеленский встретился с Дудой, возвращаясь в Украину после встречи с Байденом Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

"Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", – написал он и и поблагодарил Дуду за поддержку Украины.

В Офисе президента Украины добавили, что встреча состоялась в Жешуве.

"Лидеры обсудили стратегические планы, повестку дня двусторонних отношений и взаимодействия на международном уровне в следующем году. Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, чрезвычайно важных, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены выехать из Украины, спасаясь от войны", – сообщили в ОП.

Зеленский опубликовал короткое видео, на котором показано, как его встречали в аэропорту, и момент приветствия с Дудой.