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В Польше прогнозируют увеличение числа беженцев из Украины из-за ударов России по ее критической инфраструктуре

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Число беженцев из Украины в Польше составляет около 3 млн, отметил Дуда
Число беженцев из Украины в Польше составляет около 3 млн, отметил Дуда
Фото: EPA (архив)

Разрушение российскими оккупантами гражданской инфраструктуры Украины, а также морозы приведут к увеличению количества беженцев из страны.

Об этом 12 декабря на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине сказал президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

По словам Дуды, количество беженцев из Украины в Польше в настоящее время составляет около 3 млн.

"Очевидно, из-за атак России увеличится количество убегающих от морозов людей, а кратко говоря, от смерти и от замерзания, которое им грозит, но и от российских ракет и бомб, – отметил президент Польши. – Вероятно, это также означает увеличение количества беженцев из Украины в Германии. Мы – соседние страны, некоторые беженцы из Украины воспринимают Польшу как транзитную страну. Германия должна понимать, что количество беженцев из Украины будет увеличиваться".

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Германия, Украина, Польша, Берлин, Франк-Вальтер Штайнмайер, беженцы, ФРГ, транзит, зима, морозы, обстрелы, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, пресс-конференция, разрушения, инфраструктура, российские оккупанты
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