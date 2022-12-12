В Польше прогнозируют увеличение числа беженцев из Украины из-за ударов России по ее критической инфраструктуре

Об этом 12 декабря на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине сказал президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.
По словам Дуды, количество беженцев из Украины в Польше в настоящее время составляет около 3 млн.
"Очевидно, из-за атак России увеличится количество убегающих от морозов людей, а кратко говоря, от смерти и от замерзания, которое им грозит, но и от российских ракет и бомб, – отметил президент Польши. – Вероятно, это также означает увеличение количества беженцев из Украины в Германии. Мы – соседние страны, некоторые беженцы из Украины воспринимают Польшу как транзитную страну. Германия должна понимать, что количество беженцев из Украины будет увеличиваться".
#Na * ywo | Berlin. Konferencja prasowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/B2FcC8Sgwg— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 12, 2022
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.