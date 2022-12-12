"Это Россия напала, разрушает и ведет агрессивную войну". Дуда заявил, что РФ должна нести все расходы по восстановлению Украины

Об этом 12 декабря на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине заявил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.
"Это Россия напала на Украину, это Россия разрушает Украину, это Россия ведет несправедливую, агрессивную войну… [она] должна нести все расходы по восстановлению инфраструктуры, это она обязана провести эту реконструкцию Украины", – сказал Дуда.
По его мнению, виновные в преступлениях против человечности и военных преступлениях в Украине должны быть установлены, после чего переданы суду и понести наказание.
#Na * ywo | Berlin. Konferencja prasowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/B2FcC8Sgwg— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 12, 2022
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.