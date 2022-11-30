Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн

Зеленский отметил, что уже сейчас Киев привлекает десятки стран-партнеров для восстановления Украины Фото: ЕРА

"В этом году Украина стала мировым примером смелости. И миллиарды людей на всех континентах увидели, что означает украинская несокрушимость и почему российский террор не достигнет своей цели. И увидят, как Украина станет образцом восстановления. Ни зимний холод, ни тьма, ни какие-либо другие проявления террора не помогут России покорить украинцев. Придет время украинской победы. А тогда... Восстановление нашего государства станет самым важным экономическим, технологическим и гуманитарным проектом нашего времени", – сказал глава государства.

Он отметил, что уже сейчас Киев привлекает десятки стран-партнеров для восстановления Украины.

"Уже сейчас мы создаем специальную систему шефства. Систему, которая позволит передовым странам и компаниям со всего мира взять шефство над восстановлением украинских областей, городов, отраслей и предприятий. Чтобы не просто восстановить их, а показать, что свободный мир и добросовестные государства всегда сильнее, чем любая тирания и любая агрессия", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские власти уже видят интерес к шефству, в частности, от Франции, Британии, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Италии, Турции, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Греции, Канады, Соединенных Штатов Америки, Японии и Австралии.

Президент рассчитывает, что основная часть восстановительных работ будет проделана до 2030 года.