Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн

"В этом году Украина стала мировым примером смелости. И миллиарды людей на всех континентах увидели, что означает украинская несокрушимость и почему российский террор не достигнет своей цели. И увидят, как Украина станет образцом восстановления. Ни зимний холод, ни тьма, ни какие-либо другие проявления террора не помогут России покорить украинцев. Придет время украинской победы. А тогда... Восстановление нашего государства станет самым важным экономическим, технологическим и гуманитарным проектом нашего времени", – сказал глава государства.
Он отметил, что уже сейчас Киев привлекает десятки стран-партнеров для восстановления Украины.
"Уже сейчас мы создаем специальную систему шефства. Систему, которая позволит передовым странам и компаниям со всего мира взять шефство над восстановлением украинских областей, городов, отраслей и предприятий. Чтобы не просто восстановить их, а показать, что свободный мир и добросовестные государства всегда сильнее, чем любая тирания и любая агрессия", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, украинские власти уже видят интерес к шефству, в частности, от Франции, Британии, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Италии, Турции, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Греции, Канады, Соединенных Штатов Америки, Японии и Австралии.
Президент рассчитывает, что основная часть восстановительных работ будет проделана до 2030 года.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
После нападения на Украину Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд, сообщили в конце октября в Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, а также изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать.
Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.