"Везем решения, которые наши силы обороны ждали". Зеленский намекнул на непубличные договоренности с США

Зеленский сказал, что, кроме ранее озвученных договоренностей, по итогам его визита в США "есть и другие" Фото: president.gov.ua

Судя по интерьеру помещения, ролик был записан в польском Жешуве – там, где сегодня проходила встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

В обращении президент Украины говорил об итогах поездки в США и о встрече с Дудой.

"Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С теми, которые действительно помогут. Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах, мы все одинаково имеем в виду защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже", – отметил он.

Президент Украины выразил благодарность президенту США Джо Байдену – за поддержку Украины, его международное лидерство и за настроенность на победу.

Также он поблагодарил Конгресс США.

"Победа будет! Слава каждому нашему воину! Слава каждому, кто защищает наше государство! Везем в Украину, на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых наши силы обороны ждали", – добавил Зеленский.