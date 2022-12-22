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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Везем решения, которые наши силы обороны ждали". Зеленский намекнул на непубличные договоренности с США

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Зеленский сказал, что, кроме ранее озвученных договоренностей, по итогам его визита в США "есть и другие"
Зеленский сказал, что, кроме ранее озвученных договоренностей, по итогам его визита в США "есть и другие"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря записал традиционное вечернее обращение, как он сам сказал, – "в необычных условиях". Видео опубликовано на его странице в Facebook.

Судя по интерьеру помещения, ролик был записан в польском Жешуве – там, где сегодня проходила встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

В обращении президент Украины говорил об итогах поездки в США и о встрече с Дудой.

"Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С теми, которые действительно помогут. Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах, мы все одинаково имеем в виду защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже", – отметил он.

Президент Украины выразил благодарность президенту США Джо Байдену – за поддержку Украины, его международное лидерство и за настроенность на победу.

Также он поблагодарил Конгресс США.

"Победа будет! Слава каждому нашему воину! Слава каждому, кто защищает наше государство! Везем в Украину, на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых наши силы обороны ждали", – добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1371881640249766/

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить. 

В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

Как указал Байден, США вместе с союзниками сосредоточили оказание военной помощи Украине на четырех пунктах. При этом передача систем Patriot Украине – это не эскалация, считает глава Белого дома.

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Польша, Джо Байден, Конгресс США, Вашингтон, военная помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, Бахмут, визит, встреча
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