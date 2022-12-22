Зеленский в США, Путин в Беларуси, план Лукашенко, ранение Рогозина. "Гордон по четвергам". Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время эфира журналист будет комментировать главные события недели и отвечать на вопросы зрителей.

Гордон будет говорить об историческом визите президента Украины Владимира Зеленского в США, о первом за три года визите президента России Владимира Путина в Беларусь, попытках Путина убедить считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко открыто вступить в войну против Украины, ситуации на фронте, ранении в Донецке бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и многом другом.

Гордон запустил программу в мае 2019 года, она периодически выходит по четвергам.