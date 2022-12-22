"Осколочное ранение ягодиц". Рогозин ранен в Донецке, где отмечал день рождения в ресторане. Есть погибшие – росСМИ

Сообщается, что Рогозин, которому 21 декабря исполнилось 59 лет, праздновал день рождения в донецком ресторане "Шеш-беш".
"Бывший глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра", – утверждает Baza.
По уточненным данным источников канала, всего при обстреле ресторана погибли два человека, еще пятеро ранены.
Baza уточняет, что один из погибших – охранник Виталия Хоценко, "председателя правительства ДНР". Личность второго погибшего выясняется.
Помощник Рогозина подтвердил в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что тот получил ранение "в спину" и госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По версии помощника, обстреляна была гостиница на окраине Донецка, где некоторое время проживала группа "военных советников", в том числе Рогозин.
Пресс-секретарь Хоценко заявила ТАСС, что "председатель правительства" также получил ранения. Она утверждает, что угрозы жизни Хоценко нет.
Рогозин является активным сторонником войны РФ против Украины.
В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин уволил Рогозина с поста главы "Роскосмоса", который тот занимал с 2018 года.
За время его работы госкорпорация потеряла значительную часть рынка коммерческих пусков в космос, перестала быть монополистом в области доставки космонавтов на орбиту и после начала войны с Украиной разорвала сотрудничество с Европейским космическим агентством, пишет "Радио Свобода". В то же время, по его данным, за этот период в России значительно снизилась аварийность пусков.
В июле, после ухода Рогозина из "Роскосмоса", "Медуза" писала со ссылкой на источники, что Рогозин может перейти на работу в администрацию президента и, возможно, "станет новым куратором Донбасса".
Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев в августе отмечал, что существуют "упорные слухи, что назначат Рогозина" на место "куратора по украинскому направлению", которое до этого занимал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Рогозин осенью возглавил "группу военных советников" под названием "Царские волки" и отправился на оккупированный украинский Донбасс "помогать" боевикам "ДНР".