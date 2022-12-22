"Осколочное ранение ягодиц". Рогозин ранен в Донецке, где отмечал день рождения в ресторане. Есть погибшие – росСМИ

Рогозин после отставки с поста главы "Роскосмоса" отправился воевать на оккупированную территорию Украины Фото: РОГОZИН / Telegram

Сообщается, что Рогозин, которому 21 декабря исполнилось 59 лет, праздновал день рождения в донецком ресторане "Шеш-беш".

"Бывший глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра", – утверждает Baza.

По уточненным данным источников канала, всего при обстреле ресторана погибли два человека, еще пятеро ранены.

Baza уточняет, что один из погибших – охранник Виталия Хоценко, "председателя правительства ДНР". Личность второго погибшего выясняется.

Помощник Рогозина подтвердил в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что тот получил ранение "в спину" и госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По версии помощника, обстреляна была гостиница на окраине Донецка, где некоторое время проживала группа "военных советников", в том числе Рогозин.

Пресс-секретарь Хоценко заявила ТАСС, что "председатель правительства" также получил ранения. Она утверждает, что угрозы жизни Хоценко нет.