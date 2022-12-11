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Белковский: Пригожин пообещал убить Рогозина за его неосторожные высказывания

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Пригожин критиковал Рогозина (на фото) за "натовскую одежду" и советовал не приближаться к позициям ЧВК "Вагнер" на фронте
Пригожин критиковал Рогозина (на фото) за "натовскую одежду" и советовал не приближаться к позициям ЧВК "Вагнер" на фронте
Фото: РОГОZИН / Telegram

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин – единственный представитель российской элиты, который верит, что первоначальные цели начатой Россией против Украины войны будут достигнуты. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

Белковский сказал, что под "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины, а именно эти цели изначально были озвучены президентом России Владимиром Путиным, подразумевались уничтожение Вооруженных сил Украины, а также свержение украинской власти и смена ее на пророссийскую.

От этих "амбициозных" целей, по мнению политолога, Россия уже отказалась. Сейчас, как считает Белковский, Путин хочет сохранить сухопутный коридор в Крым, снять санкции с части энергетического сектора и разморозить российские активы, арестованные на Западе.

"[О первоначальных целях] уже никто не думает, кроме Дмитрия Олеговича Рогозина, которого обещал фактически убить [российский бизнесмен, основатель частной военной компании "Вагнер"] Евгений Викторович Пригожин за его неосторожные высказывания", – сказал политолог.

В России сейчас, подчеркнул он, "все расставлено по местам: кто может открывать рот, а кто – нет". 

Рогозин в 20182022 годах был генеральным директором российской государственной корпорации "Роскосмос". 15 июля 2022 года Путин подписал указ о его увольнении. В Кремле, как сообщило агентство РБК, обещали "своевременно трудоустроить" Рогозина и говорили, что без работы он не останется. 

Российские СМИ писали, что Кремль хочет создать из оккупированных территорий Украины (Крыма, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей) "Крымский федеральный округ" и назначить Рогозина полномочным представителем президента России. Однако о каких-либо назначениях Рогозина так и не сообщалось, а в ноябре он заявил, что возглавил "группу военных советников", которые оказывают боевикам "ДНР" и "ЛНР" "военно-техническую поддержку".

Рогозин в своем Telegram регулярно комментирует ситуацию на фронте, выкладывает фотографии из оккупированных регионов Украины, которые он посещает. 

Он, в частности, настаивает, что Украина в войне должна капитулировать, а также что Россия должна захватить Киев. "Если мы остановимся, то мы будем иметь на своих западных границах колоссальный накачанный ненавистью и оружием потенциал, который ставит под сомнение сам факт нашего существования. Поэтому либо мы, либо они", – заявил Рогозин российским пропагандистам в декабре. 

3 декабря в связанном с Пригожиным Telegram-канале "Кепка Пригожина" появился комментарий бизнесмена по поводу визитов Рогозина на Донбасс и якобы его встречи с наемниками из ЧВК "Вагнер". Пригожин заявил, что подразделения ЧВК "Вагнер" находятся в непосредственной близости к украинским позициям, "поэтому туда различного рода "проверяющие" не ездят, в том числе с целью пиара". Кроме того, Пригожин раскритиковал форму, которую носит Рогозин и которая, по его словам, напоминает "натовскую".

"Подразделения ЧВК "Вагнер" достаточно хорошо подготовлены и внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО. Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК "Вагнер", то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания", – заявил Пригожин. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

С учетом захваченной в 2014–2015 годах территории, сейчас российские оккупанты контролируют Крым, часть Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. 

По информации президента Украины Владимира Зеленского на начало декабря, украинской армии удалось освободить 1888 населенных пунктов, еще почти столько же остаются в оккупации. 

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, убийство, Станислав Белковский, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин
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