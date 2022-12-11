Белковский: Пригожин пообещал убить Рогозина за его неосторожные высказывания

Пригожин критиковал Рогозина (на фото) за "натовскую одежду" и советовал не приближаться к позициям ЧВК "Вагнер" на фронте Фото: РОГОZИН / Telegram

Белковский сказал, что под "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины, а именно эти цели изначально были озвучены президентом России Владимиром Путиным, подразумевались уничтожение Вооруженных сил Украины, а также свержение украинской власти и смена ее на пророссийскую.

От этих "амбициозных" целей, по мнению политолога, Россия уже отказалась. Сейчас, как считает Белковский, Путин хочет сохранить сухопутный коридор в Крым, снять санкции с части энергетического сектора и разморозить российские активы, арестованные на Западе.

"[О первоначальных целях] уже никто не думает, кроме Дмитрия Олеговича Рогозина, которого обещал фактически убить [российский бизнесмен, основатель частной военной компании "Вагнер"] Евгений Викторович Пригожин за его неосторожные высказывания", – сказал политолог.

В России сейчас, подчеркнул он, "все расставлено по местам: кто может открывать рот, а кто – нет".

Рогозин в 2018–2022 годах был генеральным директором российской государственной корпорации "Роскосмос". 15 июля 2022 года Путин подписал указ о его увольнении. В Кремле, как сообщило агентство РБК, обещали "своевременно трудоустроить" Рогозина и говорили, что без работы он не останется.

Российские СМИ писали, что Кремль хочет создать из оккупированных территорий Украины (Крыма, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей) "Крымский федеральный округ" и назначить Рогозина полномочным представителем президента России. Однако о каких-либо назначениях Рогозина так и не сообщалось, а в ноябре он заявил, что возглавил "группу военных советников", которые оказывают боевикам "ДНР" и "ЛНР" "военно-техническую поддержку".

Рогозин в своем Telegram регулярно комментирует ситуацию на фронте, выкладывает фотографии из оккупированных регионов Украины, которые он посещает.

Он, в частности, настаивает, что Украина в войне должна капитулировать, а также что Россия должна захватить Киев. "Если мы остановимся, то мы будем иметь на своих западных границах колоссальный накачанный ненавистью и оружием потенциал, который ставит под сомнение сам факт нашего существования. Поэтому либо мы, либо они", – заявил Рогозин российским пропагандистам в декабре.

3 декабря в связанном с Пригожиным Telegram-канале "Кепка Пригожина" появился комментарий бизнесмена по поводу визитов Рогозина на Донбасс и якобы его встречи с наемниками из ЧВК "Вагнер". Пригожин заявил, что подразделения ЧВК "Вагнер" находятся в непосредственной близости к украинским позициям, "поэтому туда различного рода "проверяющие" не ездят, в том числе с целью пиара". Кроме того, Пригожин раскритиковал форму, которую носит Рогозин и которая, по его словам, напоминает "натовскую".

"Подразделения ЧВК "Вагнер" достаточно хорошо подготовлены и внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО. Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК "Вагнер", то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания", – заявил Пригожин.

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