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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Гордон по четвергам". Трансляция

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На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется программа "Гордон по четвергам".

Во время эфира журналист отвечает на вопросы зрителей.

Гордон запустил программу в мае 2019 года, она выходит по четвергам.

Теги: Дмитрий Гордон
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