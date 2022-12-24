Украинские защитники отбили атаки РФ в Луганской и Донецкой областях – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже более 300 дней Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

В Генштабе напомнили, что сегодня начались 304-е сутки полномасштабного вторжения РФ.

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали гражданские объекты города Херсон, есть жертвы среди мирного населения. Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Пивничное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области", – говорится в сводке.

Кроме того, оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях.

По данным украинских военных, признаков формирования наступательных группировок противника на волынском и полесском направлениях нет.