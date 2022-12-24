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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники отбили атаки РФ в Луганской и Донецкой областях – Генштаб ВСУ

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Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже более 300 дней
Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже более 300 дней
Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

За последние сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупационных войск в районе 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 24 декабря.

В Генштабе напомнили, что сегодня начались 304-е сутки полномасштабного вторжения РФ. 

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали гражданские объекты города Херсон, есть жертвы среди мирного населения. Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Пивничное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области", – говорится в сводке. 

Кроме того, оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях.

По данным украинских военных, признаков формирования наступательных группировок противника на волынском и полесском направлениях нет. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02W1nB8UceRZmJpL93mMXfpxumsMkXg1mUmGC1HF5B8AXsjefMwGXekgz324Bn2S8al

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние несколько недель оккупанты атаковали преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях. В сводке, опубликованной утром 23 декабря, Генштаб ВСУ сообщил, что противник пытался вести наступательные действия в четырех областях: Донецкой, Луганской, а также Харьковской и Сумской. Атаки были отбиты. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Ямполь, Красногоровка, Андреевка, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, российские оккупанты
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