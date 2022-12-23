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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в четырех областях – Генштаб ВСУ

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в четырех областях. Об этом 23 декабря в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник пытался вести наступательные действия в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатнее Харьковской области, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области и Новоселовка, Ямполевка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмаут, Майорск, Нью-Йорк, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.

Помимо этого, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления, три склада боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0t7uZHnTq5H8gmAhiuxzyHRqoGvNUzprTMem1hSEJGWmTbrEdNPum3eo1B5vqYiECl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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