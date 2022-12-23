Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в четырех областях – Генштаб ВСУ

Противник пытался вести наступательные действия в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатнее Харьковской области, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области и Новоселовка, Ямполевка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмаут, Майорск, Нью-Йорк, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.
Помимо этого, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления, три склада боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.