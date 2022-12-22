Оккупанты сосредоточились на атаках под Бахмутом и Авдеевкой, еще на двух направлениях пытаются улучшить свое положение – Генштаб ВСУ

"В течение суток российские оккупанты нанесли пять ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, включая ночной обстрел гражданской инфраструктуры города Марганец Днепропетровской области. Днем враг обстрелял Времен Яр Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ заявляют, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины остается.

На купянском направлении россияне обстреляли районы Новомлинского, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

На бахмутском направлении оккупанты обстреливали Верхнекаменное, Белогоровку, Бахмут, Клищиевку, Андреевку, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку и Нью-Йорк Донецкой области.

На авдеевском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На новопавловском направлении захватчики совершили обстрелы по районам Времовки, Большой Новоселки, Нескучного, Угледара и Никольского Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях россияне продолжают минометные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль правого берега Днепра. Ущерб понесли более 25 населенных пунктов. Среди них – Новополь Донецкой области; Степное, Гуляйполе, Щербаки, Малая Токмачка и Дорожнянка Запорожской области; Марганец в Днепропетровской области и Нововодмитровка, Качкаровка, Херсон, Инженерное и Львово Херсонской области. Ночью россияне также нанесли ракетный удар по городу Очаков Николаевской области.

На слобожанском направлении под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка, Строевка и Купянск Харьковской области.