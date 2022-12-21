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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уличные бои в Бахмуте не дадут превосходства плохо обученным вагнеровцам и мобилизованным россиянам – разведка Британии

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Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев
Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев
Фото: EPA

За последнюю неделю российские военные и боевики ЧВК "Вагнер" немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области. Но в городских боях они вряд ли смогут достичь успеха. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки 21 декабря в Twitter.

По данным британской разведки, российская пехота, вероятно, сейчас закрепилась в восточных промышленных районах города, а время от времени продвигается в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.

Интенсивные бои в Бахмутском секторе велись с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отмечает британская разведка.

С тех пор как в июле 2022 года российские войска вошли в Лисичанск и Северодонецк, в войне практически не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

Учитывая, что городские бои требуют высококвалифицированной пехоты с превосходным руководством младшего уровня, "этот тип боя вряд ли даст превосходство плохо подготовленным вагнеровцам и мобилизованным резервистам российской армии", отмечают в минобороны Британии.

Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. Оборона города продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война, военные, Северодонецк, разведка, боевики, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, войска, Британия, российские военные, ЧВК, россияне
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