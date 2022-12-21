Уличные бои в Бахмуте не дадут превосходства плохо обученным вагнеровцам и мобилизованным россиянам – разведка Британии

По данным британской разведки, российская пехота, вероятно, сейчас закрепилась в восточных промышленных районах города, а время от времени продвигается в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.

Интенсивные бои в Бахмутском секторе велись с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отмечает британская разведка.

С тех пор как в июле 2022 года российские войска вошли в Лисичанск и Северодонецк, в войне практически не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

Учитывая, что городские бои требуют высококвалифицированной пехоты с превосходным руководством младшего уровня, "этот тип боя вряд ли даст превосходство плохо подготовленным вагнеровцам и мобилизованным резервистам российской армии", отмечают в минобороны Британии.