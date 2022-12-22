Гордон о фейковой поездке Шойгу на передовую: Это надо быть безмозглым идиотом, чтобы не понимать, что для американцев секретов нет. Они следят за ним, даже когда он в баню ходит

Бацман напомнила, что 18 декабря минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне против Украины. В министерстве отметили, что Шойгу "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений". При этом расследователи-волонтеры проекта GeoConfirmed геолоцировали окопы, которые Шойгу осматривал из иллюминатора вертолета, и пришли к выводу, что ни на какой передовой он не был, а находился в районе Армянска на севере временно оккупированного Крыма.

"Ну какие они идиоты все-таки! Ну идиот на идиоте. Ты министр обороны, ты 25 или 30 лет на вершине власти. Он же и МЧС возглавлял раньше... Это надо быть таким идиотом безмозглым в XXI веке, чтобы не понимать, что куда ты ни приедешь – все будет известно все равно. Нет никаких секретов для наших американских друзей. Они следят за ним, даже когда он в баню идет, они знают, с кем он туда идет, что он там в бане делает... Идиотина! И он рассказывает про то, что он был на передовой где-то! Ну это придурки. То, что это отребье, это не люди, – ладно. Но они еще просто клинические идиоты! Этого мы не могли предположить", – сказал журналист.

При этом он обратил внимание, что 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский действительно посетил передовую – Бахмут Донецкой области, где сейчас идут самые интенсивные бои.

"Это, конечно, серьезный шаг, заслуживающий всяческого одобрения. Потому что вот так вот приехать в разгар боев – там идут адские бои сейчас, все это знают, там просто Сталинград, – ну я скажу, это поступок. [Президент России Владимир] Путин не решился бы на это точно. Ну 1000%! И Шойгу не решился бы. Никто из них не решился бы! И это лишний раз говорит о том, что они так себя любят и так боятся умирать, что они не способны приехать не то что в Бахмут, вообще на позиции приехать не способны", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что Зеленский совершил поступок, который очень воодушевляет украинскую армию.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube