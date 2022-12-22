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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон о фейковой поездке Шойгу на передовую: Это надо быть безмозглым идиотом, чтобы не понимать, что для американцев секретов нет. Они следят за ним, даже когда он в баню ходит

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18 декабря минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинспектировал "передовые позиции российских подразделений". Позже оказалось, что он летал над Крымом
18 декабря минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинспектировал "передовые позиции российских подразделений". Позже оказалось, что он летал над Крымом 
Фото: EPA

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон удивлен, что представители российской власти продолжают врать, в частности, о посещении передовой линии фронта, даже зная о разведывательных возможностях западных стран – например, США. Об этом он сказал 20 декабря во время YouTube-стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман.

Бацман напомнила, что 18 декабря минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне против Украины. В министерстве отметили, что Шойгу "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений". При этом расследователи-волонтеры проекта GeoConfirmed геолоцировали окопы, которые Шойгу осматривал из иллюминатора вертолета, и пришли к выводу, что ни на какой передовой он не был, а находился в районе Армянска на севере временно оккупированного Крыма. 

"Ну какие они идиоты все-таки! Ну идиот на идиоте. Ты министр обороны, ты 25 или 30 лет на вершине власти. Он же и МЧС возглавлял раньше... Это надо быть таким идиотом безмозглым в XXI веке, чтобы не понимать, что куда ты ни приедешь – все будет известно все равно. Нет никаких секретов для наших американских друзей. Они следят за ним, даже когда он в баню идет, они знают, с кем он туда идет, что он там в бане делает... Идиотина! И он рассказывает про то, что он был на передовой где-то! Ну это придурки. То, что это отребье, это не люди,  ладно. Но они еще просто клинические идиоты! Этого мы не могли предположить", – сказал журналист. 

При этом он обратил внимание, что 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский действительно посетил передовую – Бахмут Донецкой области, где сейчас идут самые интенсивные бои.

"Это, конечно, серьезный шаг, заслуживающий всяческого одобрения. Потому что вот так вот приехать в разгар боев  там идут адские бои сейчас, все это знают, там просто Сталинград,  ну я скажу, это поступок. [Президент России Владимир] Путин не решился бы на это точно. Ну 1000%! И Шойгу не решился бы. Никто из них не решился бы! И это лишний раз говорит о том, что они так себя любят и так боятся умирать, что они не способны приехать не то что в Бахмут, вообще на позиции приехать не способны", – сказал журналист. 

Он подчеркнул, что Зеленский совершил поступок, который очень воодушевляет украинскую армию. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов вытеснили из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Донецкая область, пропаганда, Армянск, Сергей Шойгу, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война России против Украины, минобороны РФ, фейк, Бахмут
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