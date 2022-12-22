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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ISW оценила возможности России по серьезному увеличению численности армии, предложенному Шойгу

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Сергей Шойгу предложил увеличить количество военнослужащих в армии РФ
Сергей Шойгу предложил увеличить количество военнослужащих в армии РФ
Фото: kremlin.ru

Россия вряд ли сможет осуществить свои планы по значительному увеличению численности своей армии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 21 декабря.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу публично представил ряд предлагаемых изменений российской оборонной политики, направленных на значительное увеличение численности российских вооруженных сил. По его мнению, количество военнослужащих нужно довести до 1,5 млн.

Однако маловероятно, что Кремль сформирует такие крупные обычные силы в сроки, актуальные для войны России в Украине, считают аналитики. Они указывают, что формирование подразделений требует больших затрат и времени. Россия не смогла полностью укомплектовать свои существующие бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью укомплектовала новую дивизию, о создании которой она объявила в 2020 году, до начала вторжения в Украину в 2022 году.

Экономика России находится в рецессии, а ее ресурсы для создания дивизий значительно сократились после полномасштабного вторжения России в Украину, говорится в отчете. Чистая учебная мощность России, вероятно, уменьшилась с 24 февраля, отчасти потому, что Кремль направил учебные подразделения для участия в боевых действиях в Украине, и эти учебные подразделения, как сообщается, понесли потери.

Также сообщается, что Россия использует белорусских инструкторов для обучения мобилизованных сил и, возможно, контрактников и призывников, что указывает на ограниченность возможностей российской профессиональной подготовки.

Предложения Шойгу могут иметь целью успокоить сообщество блогеров, которые обвиняют Кремль в том, что он не ведет войну серьезно и не принимает меры, необходимые для победы в войне, считают эксперты. Он также устанавливает информационные условия для проведения Кремлем будущих волн мобилизации под предлогом укомплектования этих формирований и/или значительного увеличения военной мощи России в долгосрочной перспективе, говорится в отчете.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Шойгу 21 декабря предложил России увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников, постепенно увеличить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года и повысить возрастной ценз для призывников с 27 до 30 лет. Также среди его предложений было создание новых военных округов, армейских корпусов и дивизий. Сроки этих мер Шойгу не назвал. Путин согласился с предложениями министра обороны.

Теги: Россия, Кремль, Сергей Шойгу, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ISW
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