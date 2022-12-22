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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Роли изменились. Россия привлекает инструкторов Беларуси для обучения мобилизованных – британская разведка

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России не хватает собственных военных инструкторов, говорят в разведке
России не хватает собственных военных инструкторов, говорят в разведке
Фото: EPA

Россия хочет восполнить нехватку своих военных инструкторов белорусскими. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую опубликовало министерство обороны Великобритании 22 декабря.

Недавно вооруженные силы Беларуси, вероятно, взяли на себя важную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов, отмечает разведка.

"Вероятное использование белорусских инструкторов – это попытка частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли", – говорится в сообщении.

Хотя Россия и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих белорусами представляет собой изменение ролей, говорят в разведке.

Россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы, отмечается в сообщении.

Контекст:

19 декабря президент РФ Владимир Путин отправился в Минск для проведения переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Обсуждение президентов включало разговор о "едином оборонном пространстве".

Путин заявил, что РФ может заняться обучением белорусских экипажей боевой авиации применению боеприпасов "со специальными боевыми частями" в связи с якобы "обострением" ситуации на внешних границах Союзного государства.

Лукашенко отметил, что Россия поставила комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер". При этом Путин заявил, что оба лидера обсуждали формирование единого оборонного пространства

 Американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне в Украине.

Теги: Россия, Беларусь, разведка, армия РФ, российская агрессия, военные инструкторы, война России против Украины
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