Роли изменились. Россия привлекает инструкторов Беларуси для обучения мобилизованных – британская разведка

Недавно вооруженные силы Беларуси, вероятно, взяли на себя важную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов, отмечает разведка.
"Вероятное использование белорусских инструкторов – это попытка частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли", – говорится в сообщении.
Хотя Россия и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих белорусами представляет собой изменение ролей, говорят в разведке.
Россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы, отмечается в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 22, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/PiaGNAZZKt
19 декабря президент РФ Владимир Путин отправился в Минск для проведения переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Обсуждение президентов включало разговор о "едином оборонном пространстве".
Путин заявил, что РФ может заняться обучением белорусских экипажей боевой авиации применению боеприпасов "со специальными боевыми частями" в связи с якобы "обострением" ситуации на внешних границах Союзного государства.
Лукашенко отметил, что Россия поставила комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер". При этом Путин заявил, что оба лидера обсуждали формирование единого оборонного пространства
Американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне в Украине.