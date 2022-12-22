Роли изменились. Россия привлекает инструкторов Беларуси для обучения мобилизованных – британская разведка

России не хватает собственных военных инструкторов, говорят в разведке Фото: EPA

Недавно вооруженные силы Беларуси, вероятно, взяли на себя важную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов, отмечает разведка.

"Вероятное использование белорусских инструкторов – это попытка частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли", – говорится в сообщении.

Хотя Россия и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих белорусами представляет собой изменение ролей, говорят в разведке.

Россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы, отмечается в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/PiaGNAZZKt — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 22, 2022