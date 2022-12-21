Россия готовит провокации на границе Украины и Беларуси – Центр национального сопротивления

Наемники, разделенные на две группы по 80–90 человек, прибыли в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области для выполнения задач, говорится в сообщении. У них есть легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили, группы усилены инженерными подразделениями.

Также отмечается, что Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

По данным ЦНС, одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы Вооруженными силами Украины.