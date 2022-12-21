Россия готовит провокации на границе Украины и Беларуси – Центр национального сопротивления

Наемники, разделенные на две группы по 80–90 человек, прибыли в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области для выполнения задач, говорится в сообщении. У них есть легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили, группы усилены инженерными подразделениями.
Также отмечается, что Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.
По данным ЦНС, одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы Вооруженными силами Украины.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Страна практически предоставила свою территорию агрессору в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Президент России Владимир Путин 19 декабря встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин ездил в Беларусь не для того, чтобы убедить Лукашенко присоединиться к войне.