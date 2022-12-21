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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовит провокации на границе Украины и Беларуси – Центр национального сопротивления

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Российские военные планируют обвинить ВСУ в обстрелах Беларуси ЦНС
Российские военные планируют обвинить ВСУ в обстрелах Беларуси – ЦНС
Фото: EPA

Наемники из частной военной компании "Лига", которая входит в состав ЧВК "Вагнер", прибыли на границу с Украиной с целью подготовки провокации, сообщает созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Центр национального сопротивления (ЦНС) 21 декабря.

Наемники, разделенные на две группы по 80–90 человек, прибыли в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области для выполнения задач, говорится в сообщении. У них есть легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили, группы усилены инженерными подразделениями.

Также отмечается, что Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

По данным ЦНС, одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы Вооруженными силами Украины.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Страна практически предоставила свою территорию агрессору в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Президент России Владимир Путин 19 декабря встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин ездил в Беларусь не для того, чтобы убедить Лукашенко присоединиться к войне.

Теги: Россия, Беларусь, провокации, наемники, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, ЧВК
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