Россия перебрасывает танки в Беларуси ближе к границе с Украиной – СМИ

20 декабря в минобороны Беларуси сообщили, что ВС РБ и РФ, входящие в состав региональной группировки войск, "проводят мероприятия боевого слаживания" на территории республики Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Об этом 20 декабря сообщила в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Сегодня… в районе 5.00 с железнодорожной станции Полонка отправился эшелон с военной техникой ВС РФ, которая дислоцировалась на полигоне "Обуз-Лесновский" (Брестская область)… По нашим данным, прибыл в Лунинец (Брестская область). На платформах: 23 танка Т-80, восемь бензовозов, девять грузовиков ("Уралы" и КамАЗы), два пассажирских и семь грузовых вагонов, – говорится в сообщении. – Также известно, что вчера, 19 декабря, на железнодорожной станции Заслоново (Витебская область) осуществлялась погрузка на платформы более 20 танков и около 16 "Уралов" ВС РФ, которые находились на полигоне "Лепельский"… Пунктом… назначения [эшелона], предварительно, является Слуцк (Минская область), что также значительно ближе к границе с Украиной".

Также известно про переброску третьего эшелона с техникой ВС РФ, указывает "Беларускі Гаюн".

"Утром 20 декабря через Шклов (Могилевская область) прошел эшелон с 20 БМП-2, тремя бензовозами, семью "Уралами, мобильным пунктом управления связью (МПУС-К) на базе КамАЗа, четырьмя пассажирскими вагонами РЖД и тремя грузовыми вагонами… В итоге прибыл в Калинковичи (Гомельская область). Возможно, он продолжит движение еще южнее", – отмечается в сообщении.

По данным мониторинговой группы, на текущий момент "существует развилка".

"Либо технику ВС РФ с полигонов в северной и центральной части страны начинают перевозить в приграничье. Либо технику везут на очередные совместные учения ВС РБ и ВС РФ где-то вблизи границы с Украиной", – подчеркнул "Беларускі Гаюн".

При этом сказано, что то количество техники, которое перебрасывают в приграничье, "является небольшим" и его "точно недостаточно" ни для каких наступательных действий.

20 декабря в минобороны Беларуси сообщили в Facebook, что ВС РБ и РФ, входящие в состав региональной группировки войск, "проводят мероприятия боевого слаживания" на территории республики.