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Россия перебрасывает танки в Беларуси ближе к границе с Украиной – СМИ

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20 декабря в минобороны Беларуси сообщили, что ВС РБ и РФ, входящие в состав региональной группировки войск, "проводят мероприятия боевого слаживания" на территории республики
20 декабря в минобороны Беларуси сообщили, что ВС РБ и РФ, входящие в состав региональной группировки войск, "проводят мероприятия боевого слаживания" на территории республики
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

Об этом 20 декабря сообщила в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Сегодня… в районе 5.00 с железнодорожной станции Полонка отправился эшелон с военной техникой ВС РФ, которая дислоцировалась на полигоне "Обуз-Лесновский" (Брестская область)… По нашим данным, прибыл в Лунинец (Брестская область). На платформах: 23 танка Т-80, восемь бензовозов, девять грузовиков ("Уралы" и КамАЗы), два пассажирских и семь грузовых вагонов, – говорится в сообщении. – Также известно, что вчера, 19 декабря, на железнодорожной станции Заслоново (Витебская область) осуществлялась погрузка на платформы более 20 танков и около 16 "Уралов" ВС РФ, которые находились на полигоне "Лепельский"… Пунктом… назначения [эшелона], предварительно, является Слуцк (Минская область), что также значительно ближе к границе с Украиной".

Также известно про переброску третьего эшелона с техникой ВС РФ, указывает "Беларускі Гаюн".

"Утром 20 декабря через Шклов (Могилевская область) прошел эшелон с 20 БМП-2, тремя бензовозами, семью "Уралами, мобильным пунктом управления связью (МПУС-К) на базе КамАЗа, четырьмя пассажирскими вагонами РЖД и тремя грузовыми вагонами… В итоге прибыл в Калинковичи (Гомельская область). Возможно, он продолжит движение еще южнее", – отмечается в сообщении.

По данным мониторинговой группы, на текущий момент "существует развилка".

"Либо технику ВС РФ с полигонов в северной и центральной части страны начинают перевозить в приграничье. Либо технику везут на очередные совместные учения ВС РБ и ВС РФ где-то вблизи границы с Украиной", – подчеркнул "Беларускі Гаюн".

При этом сказано, что то количество техники, которое перебрасывают в приграничье, "является небольшим" и его "точно недостаточно" ни для каких наступательных действий.

20 декабря в минобороны Беларуси сообщили в Facebook, что ВС РБ и РФ, входящие в состав региональной группировки войск, "проводят мероприятия боевого слаживания" на территории республики.

https://www.facebook.com/mod.mil.by/posts/pfbid0gqQgQFn5zpPpAuBHPhwfXWKwXXPJU8hnvchvBEiiUGg6Lr3vEiMf1f7eGwa86AoPl

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября считающий себя президентом Белорусского государства Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.

3 декабря Минск посетил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне в Украине.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, граница, танки, угрозы, полигон, вагоны, война России против Украины, грузовик, войска
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