Яценюк: Поездка Путина к Лукашенко подтверждает вероятность атаки из Беларуси

Речь об этом шла еще до состоявшегося 19 декабря визита.

"Поездка Путина в Беларусь – это еще одно свидетельство и подтверждение тезиса [главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия] Залужного, что нужно ожидать атаки со стороны Беларуси. [...] Он туда же едет не для того, как остановить [войну], он едет, чтобы склонить Лукашенко и его военное командование, которое фактически принадлежит России, к тому, чтобы они приняли более активное участие в войне против Украины", – объяснил Яценюк.

Он подчеркнул, что Беларусь и так принимает участие в российской агрессии против Украины, и именно поэтому в Минск Путин берет и министра обороны России Сергея Шойгу.

Яценюк предположил, что у визита главы Кремля в Беларусь есть еще одна причина, она связана с намерением Путина восстановить Советский Союз.

"30 декабря 2022 года будет 100 лет, как была сформирована "империя зла", чем и был Советский Союз. То есть к 100-летию формирования "империи зла" Путин едет в Беларусь, чтобы, во-первых, максимально и окончательно поглотить Беларусь как квазигосударство [...] и для того, чтобы [...] полностью "нагнуть" Лукашенко вступить уже в открытую, без прикрытия, войну против Украины", – считает экс-премьер Украины.

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