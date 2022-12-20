Яценюк: Поездка Путина к Лукашенко подтверждает вероятность атаки из Беларуси

Речь об этом шла еще до состоявшегося 19 декабря визита.
"Поездка Путина в Беларусь – это еще одно свидетельство и подтверждение тезиса [главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия] Залужного, что нужно ожидать атаки со стороны Беларуси. [...] Он туда же едет не для того, как остановить [войну], он едет, чтобы склонить Лукашенко и его военное командование, которое фактически принадлежит России, к тому, чтобы они приняли более активное участие в войне против Украины", – объяснил Яценюк.
Он подчеркнул, что Беларусь и так принимает участие в российской агрессии против Украины, и именно поэтому в Минск Путин берет и министра обороны России Сергея Шойгу.
Яценюк предположил, что у визита главы Кремля в Беларусь есть еще одна причина, она связана с намерением Путина восстановить Советский Союз.
"30 декабря 2022 года будет 100 лет, как была сформирована "империя зла", чем и был Советский Союз. То есть к 100-летию формирования "империи зла" Путин едет в Беларусь, чтобы, во-первых, максимально и окончательно поглотить Беларусь как квазигосударство [...] и для того, чтобы [...] полностью "нагнуть" Лукашенко вступить уже в открытую, без прикрытия, войну против Украины", – считает экс-премьер Украины.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.
3 декабря Минск посетил Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.
16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".
19 декабря Путин и Лукашенко после встречи в Минске рассказали, что обсудили важные вопросы в областях экономики и внешней политики.
Американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне в Украине.