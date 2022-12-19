Украина планирует ввести санкции против всех банков России и Беларуси

В министерстве подчеркнули, что применение секторальных санкций минимизирует случаи избежания примененных персональных санкций с привлечением других несанкционных лиц.

Также, согласно решению МРГ, после доработки и верификации в СНБО будут представлены предложения о введении персональных санкций против руководителей крупнейших банков РФ.

Согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления Рады и является обязательным к исполнению.