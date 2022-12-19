Украина планирует ввести санкции против всех банков России и Беларуси

В министерстве подчеркнули, что применение секторальных санкций минимизирует случаи избежания примененных персональных санкций с привлечением других несанкционных лиц.
Также, согласно решению МРГ, после доработки и верификации в СНБО будут представлены предложения о введении персональных санкций против руководителей крупнейших банков РФ.
Согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления Рады и является обязательным к исполнению.
После вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Санкции также предусматривают отключение ряда банков РФ от международной платежной системы SWIFT. 2 марта от системы отключили банки ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ. В июне был введен новый пакет санкций, по которому от SWIFT отключили "Сбербанк", "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк". В то же время Украина призывает отключить от системы все российские банки.
Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.