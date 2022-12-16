В Украине приветствуют новые санкции ЕС против России, но удивлены выводу из-под них олигархов – Ермак

"Мы приветствуем последний пакет санкций Европейского cоюза, но удивлены решением поддаться давлению России и предоставить частичное облегчение шести российским олигархам", – написал глава ОП.

Он подчеркнул, что именно президент РФ Владимир Путин "и его друзья" заставляют мир голодать, и именно они получат финансовую выгоду от этого решения.

Контекст:

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военного-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

В то же время в пакете есть отступление от ранее введенных санкций, позволяющее разморозить активы некоторых физлиц, "игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием". В сообщении не указывается, о ком именно идет речь. Ослабление аргументировано поддержкой продовольственной безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря говорил, что Украина категорически против этого решения: "не потому, что мы против продовольственной безопасности в мире, а потому что Россия в классическом для себя стиле искусственно создала проблему, а теперь требует для ее решения сделать исключение из уже действующих санкций".

Министры иностранных дел стран ЕС, обсуждая этот пакет санкций 12 декабря, не смогли согласовать его. Решение блокировали Польша и страны Балтии, выступив против ослабления уже действующих ограничений. "Трудно сказать, как частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью – мы поднимали этот вопрос", – отмечал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "такого размера политическую дыру" в дальнейшем могут использовать не только для решения вопросов, связанных с продовольственной безопасностью, но и для значительного обхода санкций.