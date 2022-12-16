СМИ: Главы Сбербанка и Центробанка РФ перед вторжением в Украину пытались рассказать Путину о последствиях войны. Он спросил, что нужно сделать, чтобы избежать худшего сценария

Путин (на фото) перед полномасштабным нападением на Украину провел встречу с Грефом и Набиуллиной Фото: EPA

Об этом 16 декабря написала Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча прошла в резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой, на которой Греф и Набиуллина показали ему 39-страничную презентацию, в которой, среди прочего, говорилось, что страны Запада в ответ на вторжение в Украину введут "жесткие санкции" против России, способные отбросить ее экономику "на десятилетия назад".

По данным издания, в презентации указывалось, что ВВП РФ может упасть на 30% в долларовом эквиваленте за два года, а инфляция заставит Центробанк поднять ставки до 35%, сократив реальные доходы на 20%.

По словам источников Financial Times, Путин во время презентации прервал Грефа и спросил, что нужно сделать РФ, чтобы избежать худших последствий от санкций.

Греф и Набиуллина не смогли четко сказать Путину, что не следует прибегать к военной эскалации в Украине – "они были достаточно храбры, чтобы попросить о встрече, но они не смогли донести до Путина свой месседж", отметил собеседник издания.

Как указывает Financial Times, Путин прямо не сказал участникам встречи о своих планах, о начале войны они узнали "по телевизору". Греф и Набиуллина были "опустошены" тем, что президент не прислушался к их словам.

Тем не менее ни Греф, ни Набиуллина не покинули своих постов, а, напротив, приложили максимум усилий, чтобы экономика РФ смогла выстоять после введения жестких санкций Запада, подчеркивается в статье.

Греф попал под санкции почти всех западных стран, против Набиуллиной ввели санкции, в частности, США и Канада.

Российский ВВП по итогам 2022 года сократится, вероятно, на 3,5–5,5%, однако наиболее жестких сценариев из-за санкций, о которых говорилось в презентации, на данный момент удалось избежать, резюмировала Financial Times.