Производитель российских беспилотников "Орлан-10" закупает комплектующие в США и Китае в обход санкций – СМИ

По данным RUSI, в "Орлане" использованы компоненты от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

Производством "Орланов" занимается петербургская компания "Специальный технологический центр" (СТЦ), которая с 2016 года находится под санкциями США за "помощь ГРУ в проведении радиоэлектронной разведки". В 2017 году власти США назвали СТЦ частью разведывательного комплекса РФ и запретили любые "значительные" сделки с компанией.

Согласно расследованию, основной поставщик иностранных комплектующих для СТЦ – компания "СМТ-Айлогик". С начала полномасштабной войны фирма, среди прочего, закупала продукцию у тех же иностранных компаний, чьи комплектующие были обнаружены в "Орланах", говорится в расследовании. Всего с января по октябрь 2022 года импорт "СМТ-Айлогик" достиг $25,7 млн.

Как выяснили журналисты, "СМТ-Айлогик" получает основной объем иностранных комплектующих от гонконгской Asia Pacific Links. Этой компанией владеет россиянин Александр Трофимов, который живет в Торонто. Согласно расследованию, с 2017 года Asia Pacific Links поставила "СМТ-Айлогик" комплектующие на $12 млн. Около половины этой суммы пришлось на период с начала российского вторжения в Украину.

Американским посредником выступает компания Ik Tech, принадлежащая гражданину РФ и США Игор Каждану, который также известен как Алекс Стэнтон. С 2018-го по 2021 год Ik Tech поставила в Россию товаров на $2,2 млн. Больше 90% из них составили заказы "СМТ-Айлогик". Среди этих товаров было почти 1400 процессорных модулей производства Gumstix. Такие же комплектующие нашли в российских "Орланах" в Украине.

За две недели до российского вторжения в Украину Каждана арестовали по обвинению в контрабанде продукции военного и двойного назначения в Россию, пишут "Важные истории". На суде он рассказал, что в 2016 году встретился на конференции по спутникам с российскими менеджерами, которые уговорили его поставлять продукцию в обход экспортных ограничений.

В разговоре с авторами расследования Каждан признал, что поставлял электронные комплектующие в Россию.

Производители иностранных комплектующих, которые ответили на запросы расследователей, заявили, что строго соблюдают санкции и не знают о поставках своей продукции в Россию. В американской компании Gumstix также пообещали провести расследование.

За нарушение правил экспортного контроля предусмотрена уголовная ответственность, отмечают авторы расследования. Однако производителям вряд ли что-то грозит, если поставки идут через посредника в третьей стране, а комплектующие не попадают под экспортный контроль.