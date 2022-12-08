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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский завод экспортировал в РФ комплектующие для военной техники во время войны – Офис генпрокурора

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СБУ проводит расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору
СБУ проводит расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Один из машиностроительных заводов в Виннице уличен в экспорте комплектующих в РФ для ремонта военной техники в 2022 году, заявляет Офис генерального прокурора Украины. Сообщение опубликовано в Telegram ведомства.

СБУ проводит расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Исследуются факты торговли украинских предприятий с РФ и нелегальных поставок продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором.

"В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, для реализации схемы был привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан комплектующие ввозились на территорию РФ. Для обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС.

"Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн", – заявили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях группы компаний и по местам жительства ряда лиц. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.

В сообщении не указывается название предприятия. По информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о "Винницком агрегатном заводе".

Теги: СБУ, Винница, военная техника, экспорт, торговля, война России против Украины, Офис генпрокурора
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