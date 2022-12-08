Украинский завод экспортировал в РФ комплектующие для военной техники во время войны – Офис генпрокурора

СБУ проводит расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

СБУ проводит расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Исследуются факты торговли украинских предприятий с РФ и нелегальных поставок продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором.

"В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, для реализации схемы был привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан комплектующие ввозились на территорию РФ. Для обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС.

"Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн", – заявили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях группы компаний и по местам жительства ряда лиц. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.

В сообщении не указывается название предприятия. По информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о "Винницком агрегатном заводе".