Россия продолжает получать электронные чипы западных производителей, необходимые для изготовления вооружения

В нем также принял участие британский аналитический центр Royal United Services Institute. Расследователи выяснили, что за семь месяцев, до 31 октября 2022 года, импорт электроники в РФ составил $2,6 млрд. Из них на товары западных производителей приходится $777 млн.

Среди ввозимых товаров есть компьютерные чипы американских компаний Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc, а также немецкой Infineon AG.

Эта информация указана в документах российской таможни. Они подтверждают, что одним из крупнейших поставщиков стала турецкая компания Bion Group Ltd Sti, ранее торговавшая текстилем. Недавно Bion Group Ltd Sti начала оптовую торговлю электроникой. Комментировать журналистам эту информацию в компании отказались.

Российский импортер "Фортап" из Санкт-Петербурга, созданный в апреле, импортировал электроники на сумму не менее $138 млн, включая компьютерные комплектующие из США. Еще одна такая же фирма – российский импортер "Титан-Микро", зарегистрированный в Москве, – также импортирует западные комплектующие к компьютерной технике после вторжения РФ в Украину.

Некоторые поставщики, включая фирмы в Гонконге и Турции, имеют связи с российскими гражданами. Это отражено в документах, изученных Reuters. Журналисты подчеркивают, что в бумагах поставщиков не указан точный тип чипов и другой электроники. Неизвестен и способ их дальнейшего использования, говорится в расследовании.