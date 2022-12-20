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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тренировки самолетов РФ в Беларуси проводят для уточнения целей в Украине – Наев

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С территории Беларуси регулярно наносятся удары по Украине
С территории Беларуси регулярно наносятся удары по Украине
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Тренировки российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет "Кинжал" в воздушном пространстве Беларуси проводят для уточнения целей на территории Украины. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов агрессором. Но, соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", – сказал он.

По словам Наева, сейчас на территории Беларуси сосредоточены 2-я мотострелковая дивизия 1-й танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил ВС РФ.

Кроме того там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами к ним, которые предназначены для применения по целям на территории Украины.

"Этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за вооружением, которое перебрасывается со стороны России и делаем ежедневно соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме этого, Генеральным штабом ВС Украины предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны", – подытожил генерал-лейтенант.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/831390204600181/

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября самопровоглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, война, самолет, военные, воздух, самолеты, война России против Украины, ракеты, Сергей Наев, войска
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