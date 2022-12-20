Тренировки самолетов РФ в Беларуси проводят для уточнения целей в Украине – Наев

"Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов агрессором. Но, соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", – сказал он.

По словам Наева, сейчас на территории Беларуси сосредоточены 2-я мотострелковая дивизия 1-й танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил ВС РФ.

Кроме того там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами к ним, которые предназначены для применения по целям на территории Украины.

"Этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за вооружением, которое перебрасывается со стороны России и делаем ежедневно соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме этого, Генеральным штабом ВС Украины предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны", – подытожил генерал-лейтенант.