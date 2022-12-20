Данилов сомневается, что Лукашенко в случае отказа открыто принять участие в войне ждет "судьба Макея"

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 20 декабря в эфире национального телемарафона, запись комментария обнародовали на странице СНБО в Facebook.
По мнению Данилова, такая информация – "это дело военных и тех людей, которые этим занимаются".
"Мы понимаем, что происходит, понимаем, что [президент РФ Владимир] Путин насилует [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, чтобы он в конце концов решил принять участие в открытой войне с использованием своего населения, военных. На сегодняшний день такое не подтверждается, как будет происходить дальше – будем информировать", – добавил он.
Секретарь СНБО, отвечая на вопрос ведущих, выразил сомнение, что Лукашенко в случае отказа может "ждать судьба [министра иностранных дел Беларуси Владимира] Макея", скончавшегося в конце ноября.
"Я не думаю, что Путин пойдет на такую вещь, но если пойдет, то это будет уже крайняя ситуация, связанная с Беларусью. И дело в том, что у белорусского народа нет никакого желания воевать с нами. Ему не столько промывали мозг, как Путин промывал с 2000 года, уничтожал свою страну, уничтожал все цивилизованное, что было на России в то время после руководства [Бориса] Ельцина. И именно на России пропали гражданское общество, свобода слова и многие другие вещи. В Беларуси, как мы видели по крайним событиям, которые происходили после так называемых выборов, – там немного иная ситуация, и она не изменилась, в Беларуси есть гражданское общество. Более того, на стороне нашего народа воюет огромное количество белорусов, за что мы им благодарны", – добавил он.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Страна практически предоставила свою территорию агрессору в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Путин 19 декабря встречался с Лукашенко в Минске. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин ездил в Беларусь не для того, чтобы убедить Лукашенко присоединиться к войне.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев предполагал, в ходе встречи Путин будет давить на Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине. По ее итогам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что "ничего драматичного из того, что нам известно, на этой встрече не произошло".