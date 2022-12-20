Данилов сомневается, что Лукашенко в случае отказа открыто принять участие в войне ждет "судьба Макея"

Данилов о вступлении Беларуси в войну: На сегодняшний день такое не подтверждается Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 20 декабря в эфире национального телемарафона, запись комментария обнародовали на странице СНБО в Facebook.

По мнению Данилова, такая информация – "это дело военных и тех людей, которые этим занимаются".

"Мы понимаем, что происходит, понимаем, что [президент РФ Владимир] Путин насилует [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, чтобы он в конце концов решил принять участие в открытой войне с использованием своего населения, военных. На сегодняшний день такое не подтверждается, как будет происходить дальше – будем информировать", – добавил он.

Секретарь СНБО, отвечая на вопрос ведущих, выразил сомнение, что Лукашенко в случае отказа может "ждать судьба [министра иностранных дел Беларуси Владимира] Макея", скончавшегося в конце ноября.

"Я не думаю, что Путин пойдет на такую вещь, но если пойдет, то это будет уже крайняя ситуация, связанная с Беларусью. И дело в том, что у белорусского народа нет никакого желания воевать с нами. Ему не столько промывали мозг, как Путин промывал с 2000 года, уничтожал свою страну, уничтожал все цивилизованное, что было на России в то время после руководства [Бориса] Ельцина. И именно на России пропали гражданское общество, свобода слова и многие другие вещи. В Беларуси, как мы видели по крайним событиям, которые происходили после так называемых выборов, – там немного иная ситуация, и она не изменилась, в Беларуси есть гражданское общество. Более того, на стороне нашего народа воюет огромное количество белорусов, за что мы им благодарны", – добавил он.