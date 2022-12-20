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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала ноября оккупанты выпустили по Украине 127 дронов Shahed. Используют в основном ночью, когда их труднее сбить – Воздушные силы ВСУ

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За ноябрь и декабрь оккупанты использовали против Украины 127 барражирующих боеприпасов Shahed
За ноябрь и декабрь оккупанты использовали против Украины 127 барражирующих боеприпасов Shahed
Фото: Tal Inbar / Twitter

За ноябрь и декабрь российские войска выпустили по Украине 127 дронов-камикадзе иранского производства и 300 крылатых ракет. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат сообщил 20 декабря на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

По словам спикера ВС ВСУ, оккупанты пришли к выводу, что наиболее эффективным является использование дронов типа Shahed в ночное время, потому что ночью нет "визуальной привязки к целям".

Это, добавил он, затрудняет применение ряда средств, которые ВСУ использует для уничтожения беспилотников, в частности, стрелкового оружия, зенитных пушек, крупнокалиберных пулеметов и другого.

"Если БПЛА запускают с 23:00, когда начинаются сутки по московскому времени, то к пяти утра может быть воздушная тревога. Это не потому, что дрон летит по прямой. Они могут обходить, лететь по кругу, кружить, избегая систем ПВО, и это уже увеличивает время. Средняя скорость дрона – 150 км/ч. Это и есть полетная задача. И с этим приходится сталкиваться, и против этого есть определенные меры. Все силы обороны работают в единой системе противовоздушной обороны, которая пытается уничтожить как можно больше этих БПЛА", – объяснил Игнат.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало 7 декабря издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136|/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили 67 дронов Shahed.

Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь с 18-го на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

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