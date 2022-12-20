С начала ноября оккупанты выпустили по Украине 127 дронов Shahed. Используют в основном ночью, когда их труднее сбить – Воздушные силы ВСУ

По словам спикера ВС ВСУ, оккупанты пришли к выводу, что наиболее эффективным является использование дронов типа Shahed в ночное время, потому что ночью нет "визуальной привязки к целям".

Это, добавил он, затрудняет применение ряда средств, которые ВСУ использует для уничтожения беспилотников, в частности, стрелкового оружия, зенитных пушек, крупнокалиберных пулеметов и другого.

"Если БПЛА запускают с 23:00, когда начинаются сутки по московскому времени, то к пяти утра может быть воздушная тревога. Это не потому, что дрон летит по прямой. Они могут обходить, лететь по кругу, кружить, избегая систем ПВО, и это уже увеличивает время. Средняя скорость дрона – 150 км/ч. Это и есть полетная задача. И с этим приходится сталкиваться, и против этого есть определенные меры. Все силы обороны работают в единой системе противовоздушной обороны, которая пытается уничтожить как можно больше этих БПЛА", – объяснил Игнат.