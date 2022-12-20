С начала ноября оккупанты выпустили по Украине 127 дронов Shahed. Используют в основном ночью, когда их труднее сбить – Воздушные силы ВСУ

По словам спикера ВС ВСУ, оккупанты пришли к выводу, что наиболее эффективным является использование дронов типа Shahed в ночное время, потому что ночью нет "визуальной привязки к целям".
Это, добавил он, затрудняет применение ряда средств, которые ВСУ использует для уничтожения беспилотников, в частности, стрелкового оружия, зенитных пушек, крупнокалиберных пулеметов и другого.
"Если БПЛА запускают с 23:00, когда начинаются сутки по московскому времени, то к пяти утра может быть воздушная тревога. Это не потому, что дрон летит по прямой. Они могут обходить, лететь по кругу, кружить, избегая систем ПВО, и это уже увеличивает время. Средняя скорость дрона – 150 км/ч. Это и есть полетная задача. И с этим приходится сталкиваться, и против этого есть определенные меры. Все силы обороны работают в единой системе противовоздушной обороны, которая пытается уничтожить как можно больше этих БПЛА", – объяснил Игнат.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало 7 декабря издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.
Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136|/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили 67 дронов Shahed.
Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь с 18-го на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.