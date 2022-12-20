В Воздушных силах Украины рассказали, сколько дронов-камикадзе сбили в декабре

Оккупанты сделали паузу в применении дронов Shahed, вернувшись к их применению 7 декабря Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"После длительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбитые. Понятно, что не все удается сбивать", – отметил Игран.

Основная масса Shahed сбивается силами украинских зенитно-ракетных войск, уточнил он. К "охоте" на беспилотники, по словам Игната, присоединяются также украинские истребители, которые, хотя и не предназначены для работы по подобным целям, сбивают часть БПЛА. Также в уничтожении Shahed участвуют, по словам спикера ВС ВСУ, мобильные огневые группы совместно с подразделениями Сухопутных войск.

В Воздушных силах ВСУ 7 декабря уточняли, что оккупанты применили дроны-камикадзе Shahed-136/131 после трехнедельной паузы, запустив их ориентировочно с юго-восточного направления.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 7 декабря, что российские военные, вероятно, сделали паузу в использовании иранских беспилотников, чтобы с их помощью нанести "закрепляющие удары" по украинской инфраструктуре после массированных ракетных атак.