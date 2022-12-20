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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах Украины рассказали, сколько дронов-камикадзе сбили в декабре

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Оккупанты сделали паузу в применении дронов Shahed, вернувшись к их применению 7 декабря
Оккупанты сделали паузу в применении дронов Shahed, вернувшись к их применению 7 декабря
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские защитники в декабре в воздушном пространстве Украины сбили 67 иранских дронов-камикадзе. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат сообщил 20 декабря на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

"После длительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбитые. Понятно, что не все удается сбивать", – отметил Игран.

Основная масса Shahed сбивается силами украинских зенитно-ракетных войск, уточнил он. К "охоте" на беспилотники, по словам Игната, присоединяются также украинские истребители, которые, хотя и не предназначены для работы по подобным целям, сбивают часть БПЛА. Также в уничтожении Shahed участвуют, по словам спикера ВС ВСУ, мобильные огневые группы совместно с подразделениями Сухопутных войск.

В Воздушных силах ВСУ 7 декабря уточняли, что оккупанты применили дроны-камикадзе Shahed-136/131 после трехнедельной паузы, запустив их ориентировочно с юго-восточного направления. 

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 7 декабря, что российские военные, вероятно, сделали паузу в использовании иранских беспилотников, чтобы с их помощью нанести "закрепляющие удары" по украинской инфраструктуре после массированных ракетных атак.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало 7 декабря издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.

Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь с 18-го на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

Теги: Россия, Вооруженные силы Украины, воздушное пространство, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Воздушные силы Украины, брифинг, российские военные, российские оккупанты, Юрий Игнат, россияне
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