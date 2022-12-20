В Воздушных силах Украины рассказали, сколько дронов-камикадзе сбили в декабре

"После длительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбитые. Понятно, что не все удается сбивать", – отметил Игран.
Основная масса Shahed сбивается силами украинских зенитно-ракетных войск, уточнил он. К "охоте" на беспилотники, по словам Игната, присоединяются также украинские истребители, которые, хотя и не предназначены для работы по подобным целям, сбивают часть БПЛА. Также в уничтожении Shahed участвуют, по словам спикера ВС ВСУ, мобильные огневые группы совместно с подразделениями Сухопутных войск.
В Воздушных силах ВСУ 7 декабря уточняли, что оккупанты применили дроны-камикадзе Shahed-136/131 после трехнедельной паузы, запустив их ориентировочно с юго-восточного направления.
Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 7 декабря, что российские военные, вероятно, сделали паузу в использовании иранских беспилотников, чтобы с их помощью нанести "закрепляющие удары" по украинской инфраструктуре после массированных ракетных атак.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало 7 декабря издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.
Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь с 18-го на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.