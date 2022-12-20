"Никаких "гераней" у них не растет". В Воздушных силах заявили о случаях запуска еще одного иранского дрона, замаскированного под российский

В Воздушных силах рассказали, что наряду с дронами Shahed-136 россияне стали чаще использовать Shahed-131 Фото: mediacentrorgua.jpg

Игнат отметил, что Shahed-131 меньше по размерам, чем Shahed-136.

"Мы видим применение [российскими войсками] БПЛА Shahed-136, сейчас еще и используют Shahed-131 – это меньшая версия у них. То они маркируют как "Герань-2", а это "Герань-1", меньший дрон. Мы прекрасно понимаем, что это оба иранских дрона. Никаких "гераней" у них не растет", – сказал Игнат.

Он напомнил, что первый иранский дрон, использование которого было зафиксировано в Украине, – это БПЛА Shahed-136, который был сбит силами обороны в районе Купянска Харьковской области.

"Далее они начали применять их поэтапно, небольшими группами запуская по разным направлениям, изучая, как будет реагировать ПВО, какими средствами мы будем их сбивать", – пояснил Игнат.

Спикер ВС ВСУ также сообщил, что россияне изменили район запуска дронов-камикадзе.

"Раньше это были оккупированные Крым и Херсонская область. Сейчас они переместили точки запуска в Краснодарский край [РФ] – это восточное побережье Азовского моря. Именно оттуда Shahed летят по нашей территории", – уточнил Игнат.