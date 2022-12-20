"Никаких "гераней" у них не растет". В Воздушных силах заявили о случаях запуска еще одного иранского дрона, замаскированного под российский

Игнат отметил, что Shahed-131 меньше по размерам, чем Shahed-136.
"Мы видим применение [российскими войсками] БПЛА Shahed-136, сейчас еще и используют Shahed-131 – это меньшая версия у них. То они маркируют как "Герань-2", а это "Герань-1", меньший дрон. Мы прекрасно понимаем, что это оба иранских дрона. Никаких "гераней" у них не растет", – сказал Игнат.
Он напомнил, что первый иранский дрон, использование которого было зафиксировано в Украине, – это БПЛА Shahed-136, который был сбит силами обороны в районе Купянска Харьковской области.
"Далее они начали применять их поэтапно, небольшими группами запуская по разным направлениям, изучая, как будет реагировать ПВО, какими средствами мы будем их сбивать", – пояснил Игнат.
Спикер ВС ВСУ также сообщил, что россияне изменили район запуска дронов-камикадзе.
"Раньше это были оккупированные Крым и Херсонская область. Сейчас они переместили точки запуска в Краснодарский край [РФ] – это восточное побережье Азовского моря. Именно оттуда Shahed летят по нашей территории", – уточнил Игнат.
3 ноября в украинской разведке заявили, что Иран отправил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. Однако 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
7 декабря агентство dpa сообщило, что Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистические ракеты.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь с 18-го на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.