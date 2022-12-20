"Такое количество Shahed они еще не выпускали". В Воздушных силах Украины заявили, что атака дронами-камикадзе 19 декабря была одной из самых массовых

"В День святого Николая рашисты поздравили нас одним из самых больших "шахедных" обстрелов по количеству. 35 ударных БПЛА было выпущено по территории Украины – такое количество Shahed они еще не выпускали. Есть новая партия: уже известно, и президент [Украины Владимир Зеленский] об этом сказал, что 250 Shahed они получили", – подтвердил Игнат.

"И мы имеем после, условно говоря, длительной паузы, когда они их не применяли, с 7 декабря 67 сбитых БПЛА этого типа. Это только сбитых. Понятно, что не все удается сбивать. Но во время вчерашней атаки пять БПЛА все же попали в некоторые объекты и гражданский сектор", — сообщил Игнат.

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины информировал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Всего с 7 декабря ВСУ сбили 67 дронов Shahed.

Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь с 18-го на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.