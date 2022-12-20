В Киевской области 80% потребителей без света, ситуация остается критической – ОВА

В Киевской области продолжаются проблемы с энергоснабжением после ударов россиян по инфраструктуре Фото: depositphotos.com

"Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 общин. Приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры – больницы, объекты тепло- и водоснабжения", – рассказал он.

По словам Кулебы, после недавних атак дронами и ракетных обстрелов в результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества.

"Отмечаю, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет", – добавил глава ОВА.

В настоящее время энергетики продолжают заниматься восстановлением электроснабжения.

"В координации с "Укрэнерго" и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ", – подытожил Кулеба.

В ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая. Днем 19 декабря, по данным Кулебы, без света частично оставались три из семи районов Киевской области.