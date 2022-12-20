За "антивоенный" лозунг "Нет вобле" в России назначили многотысячный штраф

Россиянам запрещено демонстрировать антивоенные плакаты, и они прибегают к хитростям Фото: depositphotos.com

Климентовой назначили 30 тыс. руб. (около 15,5 тыс. грн) штрафа.

30-летняя Климентова 24 сентября написала синим мелом на асфальте "Нет в***е". Полиция задержала ее, усмотрев во фразе "дискредитацию" армии РФ. Было заведено административное дело, которое 12 октября рассмотрел Центральный районный суд Тюмени.

Как сообщал Telegram-канал "Тюмень – богатый регион!" 13 октября, сторона обвинения на заседании не смогла доказать, что Климентова, нарисовав на асфальте "звездочки" в слове "в***е", подразумевала призыв "Нет войне!".

На суде жительница Тюмени пояснила, что в надписи нет антивоенного призыва, а фраза направлена против воблы, "поскольку она испытывает неприязнь к данному типу рыбы".

Полицейские не смогли опровергнуть это утверждение, и судья Центрального районного суда города Сергей Романов закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения, говорится в копии решения, опубликованной каналом... Также суд постановил вернуть задержанной мелки.

Однако полиция не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу. В результате Тюменский областной суд отменил решение Центрального районного суда и направил дело о "дискредитации" Климентовой российский армии на новое рассмотрение, сообщал российский новостной портал 72.ru.

Проект "Сибирь.Реалии" 13 октября рассказывал, что после того, как история с надписью "Нет в***е" получила огласку, в соцсетях начался флешмоб. Интернет-пользователи заменяли в различных фразах и названиях слово "война" на "вобла" и публиковали мемы с рыбой.

Издание "Медуза" отмечало, что российская журналистка Ксения Собчак запустила линейку одежды с надписью "Нет вобле", а российский поэт и сценарист Семен Слепаков написал песню с таким названием.