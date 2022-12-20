За "антивоенный" лозунг "Нет вобле" в России назначили многотысячный штраф

Климентовой назначили 30 тыс. руб. (около 15,5 тыс. грн) штрафа.
30-летняя Климентова 24 сентября написала синим мелом на асфальте "Нет в***е". Полиция задержала ее, усмотрев во фразе "дискредитацию" армии РФ. Было заведено административное дело, которое 12 октября рассмотрел Центральный районный суд Тюмени.
Как сообщал Telegram-канал "Тюмень – богатый регион!" 13 октября, сторона обвинения на заседании не смогла доказать, что Климентова, нарисовав на асфальте "звездочки" в слове "в***е", подразумевала призыв "Нет войне!".
На суде жительница Тюмени пояснила, что в надписи нет антивоенного призыва, а фраза направлена против воблы, "поскольку она испытывает неприязнь к данному типу рыбы".
Полицейские не смогли опровергнуть это утверждение, и судья Центрального районного суда города Сергей Романов закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения, говорится в копии решения, опубликованной каналом... Также суд постановил вернуть задержанной мелки.
Однако полиция не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу. В результате Тюменский областной суд отменил решение Центрального районного суда и направил дело о "дискредитации" Климентовой российский армии на новое рассмотрение, сообщал российский новостной портал 72.ru.
Проект "Сибирь.Реалии" 13 октября рассказывал, что после того, как история с надписью "Нет в***е" получила огласку, в соцсетях начался флешмоб. Интернет-пользователи заменяли в различных фразах и названиях слово "война" на "вобла" и публиковали мемы с рыбой.
Издание "Медуза" отмечало, что российская журналистка Ксения Собчак запустила линейку одежды с надписью "Нет вобле", а российский поэт и сценарист Семен Слепаков написал песню с таким названием.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину и требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией". Той же терминологии и использования исключительно официальных российские источники при освещении развязанной Россией войны требуют от СМИ, угрожая блокировкой, Из-за отказа выполнять это требование в РФ только в первую неделю войны заблокировали десятки изданий.
4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.