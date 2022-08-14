"Еще россияне нам будут указывать". В Казахстане отказались удалить статью о войне по требованию Роскомнадзора

Журналисты рассказали, что Роскомнадзору не понравился вышедший в июле материал "Как долго россияне будут поддерживать войну России в Украине?".

"Автор приводит результаты социологических опросов и данные о предположительных потерях российской армии в Украине. В публикации рассказывается, что в России, где за неодобрение войны предусмотрены административная и уголовная ответственность и уже есть первые приговоры с тюремными сроками по новой статье о дискредитации армии, страх ответственности мог повлиять на ответы респондентов о "спецоперации", поскольку ответ "не поддерживаю" требует "значительного мужества", – рассказало радио.

Роскомнадзор, по его данным, потребовал удалить публикацию "в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от провайдера хостинга или указанного иного лица", а в случае, если это не произойдет, – заблокировать интернет-ресурс на территории России.

Ситуацию прокомментировал Марат Асипов, директор компании "Сапмар", которой принадлежит Ratel.kz. Он отказался удалять материал.

"Мы в Казахстане очень много пережили гонений и всего прочего. А тут еще россияне нам будут указывать, что делать, а что не делать. Поскольку мы и через уголовку прошли, и через попытку уничтожить нас проходили. Второй раз уже, наверное, не так страшно", – заявил Асипов.

В МИД Казахстана, куда обратились журналисты, считающие действия Роскомнадзора вмешательством во внутренние дела своей страны, "серьезных поводов для разбирательства не увидели".

"Радио Азаттык" рассказало, что в апреле казахстанское издание Newtimes.kz по требованию Роскомнадзора удалило свой материал о войне в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)