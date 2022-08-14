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"Еще россияне нам будут указывать". В Казахстане отказались удалить статью о войне по требованию Роскомнадзора

В России преследуют за употребление слова "война"
В России преследуют за употребление слова "война"
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор потребовал от казахстанского издания Ratel.kz удалить материал о войне России против Украины, открытая фаза которой началась 24 февраля. Об этом 13 августа сообщило "Радио Азаттык".

Журналисты рассказали, что Роскомнадзору не понравился вышедший в июле материал "Как долго россияне будут поддерживать войну России в Украине?".

"Автор приводит результаты социологических опросов и данные о предположительных потерях российской армии в Украине. В публикации рассказывается, что в России, где за неодобрение войны предусмотрены административная и уголовная ответственность и уже есть первые приговоры с тюремными сроками по новой статье о дискредитации армии, страх ответственности мог повлиять на ответы респондентов о "спецоперации", поскольку ответ "не поддерживаю" требует "значительного мужества", – рассказало радио.

Роскомнадзор, по его данным, потребовал удалить публикацию "в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от провайдера хостинга или указанного иного лица", а в случае, если это не произойдет, – заблокировать интернет-ресурс на территории России.

Ситуацию прокомментировал Марат Асипов, директор компании "Сапмар", которой принадлежит Ratel.kz. Он отказался удалять материал.

"Мы в Казахстане очень много пережили гонений и всего прочего. А тут еще россияне нам будут указывать, что делать, а что не делать. Поскольку мы и через уголовку прошли, и через попытку уничтожить нас проходили. Второй раз уже, наверное, не так страшно", – заявил Асипов.

В МИД Казахстана, куда обратились журналисты, считающие действия Роскомнадзора вмешательством во внутренние дела своей страны, "серьезных поводов для разбирательства не увидели".

"Радио Азаттык" рассказало, что в апреле казахстанское издание Newtimes.kz по требованию Роскомнадзора удалило свой материал о войне в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия официально не признает, что ее открытое нападение на Украину является войной, и называет происходящее "специальной военной операцией". В самой России преследуют всех, кто выступает против войны и употребляет слово "война" (или хотя бы намекает на это). Российская пропаганда оправдывает действия оккупантов, а представители власти пытаются закрыть все альтернативные источники информации.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, интернет, МИД, Казахстан, война, пропаганда, Роскомнадзор, российская пропаганда, журналисты, война России против Украины, россияне
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