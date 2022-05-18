Роскомнадзор потребовал удалить из англоязычной "Википедии" статьи о вторжении в Украину и "рашизме"

"Роскомнадзор добрался до английской "Википедии". Сегодня пришли уведомления по статьям "2022 Russian invasion of Ukraine" и "Rashism", – говорится в сообщении.
Удалить эти статьи Роскомнадзор требует из-за якобы недостоверной информации о потерях, атаках на гражданское население, целях и форме так называемой спецоперации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Роскомнадзор добрался до английской Википедии. Сегодня пришли уведомления по статьям «2022 Russian invasion of Ukraine» и «Rashism».— Русская Википедия (@ru_wikipedia) May 18, 2022
Претензии те же: недостоверная информация о потерях, атаках на гражданское население, целях и форме «спецоперации»
"Роскомнадзор" 1 марта пригрозил "Википедии" блокированием за размещенную на ее сайте статью о вторжении России в Украину.
23 марта стало известно, что россияне массово загружают русскую версию "Википедии", чтобы получить доступ к содержимому в автономном режиме, если доступ к ней закроют власти РФ.
13 апреля Роскомнадзор потребовал от "Википедии" исправить статью о президенте России Владимире Путине, в частности удалить информацию о нападении на Украину.