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Роскомнадзор потребовал удалить из англоязычной "Википедии" статьи о вторжении в Украину и "рашизме"

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Удалить статьи Роскомнадзор требует из-за якобы недостоверной информации
Удалить статьи Роскомнадзор требует из-за якобы недостоверной информации
Фото: depositphotos.com

Роскомнадзор потребовал удалить из англоязычной "Википедии" статьи о российском вторжении в Украину и термине "рашизм". Об этом 18 мая написало сообщество русскоязычной "Википедии" в Twitter.

"Роскомнадзор добрался до английской "Википедии". Сегодня пришли уведомления по статьям "2022 Russian invasion of Ukraine" и "Rashism", – говорится в сообщении.

Удалить эти статьи Роскомнадзор требует из-за якобы недостоверной информации о потерях, атаках на гражданское население, целях и форме так называемой спецоперации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Роскомнадзор" 1 марта пригрозил "Википедии" блокированием за размещенную на ее сайте статью о вторжении России в Украину.

23 марта стало известно, что россияне массово загружают русскую версию "Википедии", чтобы получить доступ к содержимому в автономном режиме, если доступ к ней закроют власти РФ.

13 апреля Роскомнадзор потребовал от "Википедии" исправить статью о президенте России Владимире Путине, в частности удалить информацию о нападении на Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Википедия, Роскомнадзор, война России против Украины
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