Украинская "Википедия" назвала самые популярные статьи в 2020 году

Наиболее читаемыми статьями в украинской версии онлайн-энциклопедии в 2020 году были статьи про Украину, поэта Тараса Шевченко, YouTube, Киев и COVID-19. Об этом сообщили в "Викимедиа Украина".

"Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи украинского раздела онлайн-энциклопедии в 2020 году, статья "Украина" получила более 850 тыс. просмотров за год. Об этом "Викимедиа" сообщила в своем блоге.

На втором месте – статья о поэте Тарасе Шевченко, она набрала более 680 тыс. просмотров, далее идут статьи про YouTube (598 тыс.), Киев (475 тыс.) и коронавирусную инфекцию в Украине (438 тыс.). В десятке наиболее читаемых – заметки о поэтессе Лесе Украинке и писателе Иване Франко, Второй мировой войне, пандемии коронавируса и Facebook.

Самой популярной современницей стала украинская писательница Лина Костенко, статью о ней просмотрели почти 225 тыс. раз. Среди современников читатели украинской "Википедии" интересовались украинскими политиками: президентами Владимиром Зеленским, Петром Порошенко, народным депутатом Гео Леросом, премьер-министром Денисом Шмыгалем. Среди современников-иностранцев самыми популярными стали королева Великобритании Елизавета II и американский бизнесмен Илон Маск.

"Википедия" является одним из самых популярных сайтов в Украине, сегодня раздел "Википедии" на украинском языке насчитывает более 160 тыс. статей", – отметили в сообщении.

Инфографика: blog.wikimedia.org.ua

"Википедия" – общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия – официально открылась 15 января 2001 года. Ее название образовано от слов "вики" и "энциклопедия".