Украинская "Википедия" назвала самые популярные статьи в 2020 году

"Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи украинского раздела онлайн-энциклопедии в 2020 году, статья "Украина" получила более 850 тыс. просмотров за год. Об этом "Викимедиа" сообщила в своем блоге.
На втором месте – статья о поэте Тарасе Шевченко, она набрала более 680 тыс. просмотров, далее идут статьи про YouTube (598 тыс.), Киев (475 тыс.) и коронавирусную инфекцию в Украине (438 тыс.). В десятке наиболее читаемых – заметки о поэтессе Лесе Украинке и писателе Иване Франко, Второй мировой войне, пандемии коронавируса и Facebook.
Самой популярной современницей стала украинская писательница Лина Костенко, статью о ней просмотрели почти 225 тыс. раз. Среди современников читатели украинской "Википедии" интересовались украинскими политиками: президентами Владимиром Зеленским, Петром Порошенко, народным депутатом Гео Леросом, премьер-министром Денисом Шмыгалем. Среди современников-иностранцев самыми популярными стали королева Великобритании Елизавета II и американский бизнесмен Илон Маск.
"Википедия" является одним из самых популярных сайтов в Украине, сегодня раздел "Википедии" на украинском языке насчитывает более 160 тыс. статей", – отметили в сообщении.
"Википедия" – общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия – официально открылась 15 января 2001 года. Ее название образовано от слов "вики" и "энциклопедия".
По количеству материалов украинский раздел "Википедии" занимает 17-е место среди более чем 300 национальных разделов. На первых местах находятся английская (более 6 млн материалов), себуанская (5,4 млн, заняла эту позицию из-за созданных ботами статей) и шведская (3,7 млн) "Википедии".
В "Викимедиа Украина" напомнили, что каждый желающий может присоединиться к написанию статей на ресурсе. Главным условием является соблюдение энциклопедического стиля и принципа нейтральности. Публикации в онлайн-библиотеке не оплачиваются.
По состоянию на март 2020 года в украинской "Википедии" было около 5 тыс. активных авторов, среди них 46 администраторов и 481 патрульный, которые проверяют статьи и следят за соблюдением правил, сообщили в "Викимедиа Украина".