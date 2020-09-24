"Википедия" впервые за 10 лет изменит дизайн

Новый интерфейс "Википедии" – крупнейшей мировой онлайн-энциклопедии – обещают сделать более удобным для пользователей.

Крупнейшая мировая онлайн-энциклопедия "Википедия" приняла решение впервые за 10 лет изменить интерфейс, сделав его более удобным для пользователей – с новой боковой панелью и меньшим логотипом. Об этом сообщила MediaWiki.

Предстоящие изменения на рабочем столе включают новый логотип, боковую панель, которую можно будет свернуть, новое оглавление и многое другое, говорится в сообщении.

Изменения будут внедрять постепенно, чтобы обеспечить широкое пользовательское тестирование и обратную связь.

"Если все пойдет по плану, эти улучшения станут стандартом по умолчанию для всех "Вики" к концу 2021 года, когда будет отмечаться 20-летие "Википедии", – уточнили на MediaWiki.

"Википедия" – общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия – официально открылась 15 января 2001 года. Ее название образовано от слов "вики" и "энциклопедия".