Facebook переходит на новый дизайн. Старый будет недоступен с сентября

Компания Facebook начала тестировать новый дизайн страниц в марте с возможностью переключиться на старый вариант интерфейса.

В сентябре Facebook полностью перейдет на новый дизайн, у пользователей не будет возможности переключиться на старую версию интерфейса социальной сети. Об этом пишет Ain.

Пользователям, в том числе из Украины, начали приходить всплывающие сообщения, в которых предлагается протестировать новый дизайн. Если новая версия устанавливается автоматически, пока можно вернуться к старой, отмечает издание.

"Это крупнейшее обновление дизайна социальной сети с момента основания Facebook. Компания анонсировала его в прошлом году на своей конференции для девелоперов. В марте новый дизайн начали тестировать с возможностью переключиться на старый вариант интерфейса. До сих пор пользователи могут сообщить Facebook через форму обратной связи, каких именно функций им не хватает в новом облике соцсети", – пишет Ain.

В новом дизайне будет доступен ночной режим. Функционально новый интерфейс больше сосредоточен на сервисах Facebook: Watch, Marketplace, Gaming, а также на группах, интересных страницах и т.д.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.

Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. У соцсети два миллиарда активных пользователей в месяц.